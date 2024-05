Utrku koja ujedinjuje svijet pratite na Novoj TV i DNEVNIK.hr-u

Prva nedjelja u svibnju rezervirana je za Wings for Life World Run, humanitarno-trkački spektakl u kojem će 11. put po redu, na šest kontinenata, stotine tisuća sudionika istovremeno trčati za isti cilj – učiniti ozljede leđne moždine izlječivima.

Ova utrka omiljena je i u Hrvatskoj – na startu na zadarskoj Liburnskoj obali u Zadru okupit će se osam tisuća natjecatelja i natjecateljica kojima će duž cijele rute, sve do Šibenskog mosta, podršku davati mnoštvo navijača. Prijenos spektakularnog starta utrke gledatelji će moći pratiti na Novoj TV i portalu DNEVNIK.hr od 12:30.

Pročitajte i ovo Wings for life Tisuće ljudi trčat će za one koji ne mogu, s njima će biti i bivši izbornik Vatrenih



Voditeljsku palicu prijenosa dijele Mia Kovačić i Vlado Boban koji će s gledateljima dijeliti najnovije informacije s terena, razgovarati s poznatim sportašima i sudionicima utrke, kao i specijalnim gostima.



Wings for Life World Run posebna je utrka koja ima jedinstvenu konceptualnu ideju - nema definirane duljine utrke, već se utrka zaustavlja tek kada posljednji trkač bude prestignut. To znači da svaki trkač, bez obzira na svoju razinu kondicije, može sudjelovati u utrci i ostvariti svoj cilj.

Pročitajte i ovo Rasprodano! Svjetski poznata humanitarna utrka u Zadru: Trči se za one koji ne mogu

U utrci je moguće, kao i dosad, sudjelovati na jednoj od šest službenih lokacija (u Zadru, Ljubljani, Beču, Zugu, Poznanu i Münchenu) ili bilo gdje na svijetu putem aplikacije. Utrka je glavni izvor prihoda Wings for Life dobrotvorne zaklade koja od 2004. godine podržava i financira istraživanja usmjerena na pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Iznosom je dosad financirano 299 projekata u 20 zemalja, na kojima je dosad sudjelovalo 679 stručnjaka.