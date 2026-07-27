Temperature ponovno rastu, a toplinski val uskoro će zahvatiti cijelu zemlju

Ponovno nas prati sunčano vrijeme. Nije još posve stabilno danas, ali bit će. Najmanje do kraja tjedna, a vjerojatno i u sljedećem, vrijeme će biti pod prevladavajućim utjecajem polja visokog ili povišenog tlaka, prognozirao je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.
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Uz prisustvo termobaričkog grebena, oblaka će biti vrlo malo, najvećim dijelom očekuje nas sunčano i vedro, a temperatura će mic po mic ovaj tjedan rasti i na vrijednosti ne baš ugodne za boravak na otvorenom. Pa već kreću i preporuke oko unosa dovoljno tekućine, brige za djecu i starije.
Pokušajte izbjegavati fizičke poslove kad krene ovaj val, osobito sredinom dana i poslijepodne na direktnom suncu i kad je dnevna temperatura najviša. Sve što možete, odgodite za jutarnje ili večernje sate.
Jutro
Očekuje nas u većini krajeva pretežno sunčano vrijeme: u kopnenom području tijekom noći i ujutro uz umjerenu naoblaku. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice bura, podno Velebita jedino ponegdje i na udare jaka. Kasnije većinom maestral. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 14 do 19, a na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
Središnja Hrvatska
Pretežno sunčano zadržat će se i poslijepodne. Tu i tamo, poneki oblak. Vjetar slab, a u zraku, još uvijek, možemo reći pristojna, normalna ljetna temperatura: Dnevni makismum se očekuje negdje oko 30 stupnjeva.
Slavonija
Malo više vruće u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Također će prevladavati sunčano, povremeno uz jugoistočni vjetar, a temperatura će biti najčešće 30 ili 31 stupanj.
Sjeverni Jadran
I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu sunčano. Tek u Lici je uz jači dnevni razvoj oblaka moguć poneki poslijepodnevni pljusak. Bura će na moru slabjeti, kasnije će puhati ugodan maestral. Dnevna temperatura i na ovom području oko 30, a u gorju malo ispod, na moru malo iznad. U unutrašnjosti Istre 32. Stabilizacijom vremena i biometeorološke prilike će u utorak će biti povoljne.
Dalmacija
Dalmaciju isto očekuje sunčano i vruće vrijeme. Jedino u zaleđu uz dnevni jači razvoj oblaka može biti šansi za poneki pljusak. Ujutro ponegdje bura, danju maestral. Najviša dnevna temperatura će biti između 30 i 33 stupnja. Vrlo brzo porast će na 35.
Temperatura mora
More je ugodnije, temperature između 24 i 26 stupnjeva. UV-indeks će biti visok i češće zapravo vrlo visok.
Tri dana kopno
U nastavku tjedna, ponajprije sve više vruće. Bit će i sunčano, UV indeks gotovo sigurno vrlo visok posvuda, vjetra neće biti, a temperatura će svakim danom u prosjeku za stupanj rasti pa ćemo pred vikend sve češće dosezati 35 stupnjeva.
Ostvaruju se uvjeti i za toplinski val, za sad izdana upozorenja kreću od četvrtka za obalno područje i unutrašnjost Dalmacije, na snazi je ono za umjerenu opasnost, žuto, a u petak bi onda toplinski val službeno zahvatio i ostale krajeve, odnosno cijelu zemlju. Opasnost je za sad procijenjena kao umjerena.
Tri dana more
Što se tiče Jadrana, vrlo slično. Sunčano i vruće, krajem razdoblja, za vikend, i vrlo vruće. Puhat će većinom ujutro burin, danju maestral, dok temperatura ponegdje već od srijede može i na 34, 35 stupnjeva.
Sljedeći tjedan
Za sad baš i ne izgleda da vrućina namjerava popustiti. Štoviše, vrhunac toplinskog vala, prema današnjim prognostičkim izračunima bit će tek u sljedećem tjednu.
Ovako suho i vrlo vruće vrijeme ne predstavlja samo problem za zdravlje ljudi, već i za vegetaciju, a povećava se i opasnost od požara. Prateći situaciju u Europi, to možda i najviše zabrinjava.