Temperature ponovno rastu, a toplinski val uskoro će zahvatiti cijelu zemlju

Ponovno nas prati sunčano vrijeme. Nije još posve stabilno danas, ali bit će. Najmanje do kraja tjedna, a vjerojatno i u sljedećem, vrijeme će biti pod prevladavajućim utjecajem polja visokog ili povišenog tlaka, prognozirao je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Uz prisustvo termobaričkog grebena, oblaka će biti vrlo malo, najvećim dijelom očekuje nas sunčano i vedro, a temperatura će mic po mic ovaj tjedan rasti i na vrijednosti ne baš ugodne za boravak na otvorenom. Pa već kreću i preporuke oko unosa dovoljno tekućine, brige za djecu i starije.

Pokušajte izbjegavati fizičke poslove kad krene ovaj val, osobito sredinom dana i poslijepodne na direktnom suncu i kad je dnevna temperatura najviša. Sve što možete, odgodite za jutarnje ili večernje sate.

Jutro

Očekuje nas u većini krajeva pretežno sunčano vrijeme: u kopnenom području tijekom noći i ujutro uz umjerenu naoblaku. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice bura, podno Velebita jedino ponegdje i na udare jaka. Kasnije većinom maestral. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 14 do 19, a na Jadranu od 19 do 24 stupnja.

Središnja Hrvatska

Pretežno sunčano zadržat će se i poslijepodne. Tu i tamo, poneki oblak. Vjetar slab, a u zraku, još uvijek, možemo reći pristojna, normalna ljetna temperatura: Dnevni makismum se očekuje negdje oko 30 stupnjeva.

Slavonija

Malo više vruće u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Također će prevladavati sunčano, povremeno uz jugoistočni vjetar, a temperatura će biti najčešće 30 ili 31 stupanj.

Sjeverni Jadran

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu sunčano. Tek u Lici je uz jači dnevni razvoj oblaka moguć poneki poslijepodnevni pljusak. Bura će na moru slabjeti, kasnije će puhati ugodan maestral. Dnevna temperatura i na ovom području oko 30, a u gorju malo ispod, na moru malo iznad. U unutrašnjosti Istre 32. Stabilizacijom vremena i biometeorološke prilike će u utorak će biti povoljne.

Dalmacija

Dalmaciju isto očekuje sunčano i vruće vrijeme. Jedino u zaleđu uz dnevni jači razvoj oblaka može biti šansi za poneki pljusak. Ujutro ponegdje bura, danju maestral. Najviša dnevna temperatura će biti između 30 i 33 stupnja. Vrlo brzo porast će na 35.

Temperatura mora

More je ugodnije, temperature između 24 i 26 stupnjeva. UV-indeks će biti visok i češće zapravo vrlo visok.

Tri dana kopno

U nastavku tjedna, ponajprije sve više vruće. Bit će i sunčano, UV indeks gotovo sigurno vrlo visok posvuda, vjetra neće biti, a temperatura će svakim danom u prosjeku za stupanj rasti pa ćemo pred vikend sve češće dosezati 35 stupnjeva.

Ostvaruju se uvjeti i za toplinski val, za sad izdana upozorenja kreću od četvrtka za obalno područje i unutrašnjost Dalmacije, na snazi je ono za umjerenu opasnost, žuto, a u petak bi onda toplinski val službeno zahvatio i ostale krajeve, odnosno cijelu zemlju. Opasnost je za sad procijenjena kao umjerena.

Tri dana more

Što se tiče Jadrana, vrlo slično. Sunčano i vruće, krajem razdoblja, za vikend, i vrlo vruće. Puhat će većinom ujutro burin, danju maestral, dok temperatura ponegdje već od srijede može i na 34, 35 stupnjeva.

Sljedeći tjedan

Za sad baš i ne izgleda da vrućina namjerava popustiti. Štoviše, vrhunac toplinskog vala, prema današnjim prognostičkim izračunima bit će tek u sljedećem tjednu.

Ovako suho i vrlo vruće vrijeme ne predstavlja samo problem za zdravlje ljudi, već i za vegetaciju, a povećava se i opasnost od požara. Prateći situaciju u Europi, to možda i najviše zabrinjava.