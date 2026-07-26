Mračna prognoza i dramatično upozorenje: Ako Bijela kuća posegne za "čizmama na terenu", moguća su dva iznimno opasna scenarija

Geopolitička i energetska kriza izazvana sukobom na Bliskom istoku i blokadom Hormuškog tjesnaca ulazi u svoju najopasniju fazu.

U opsežnom intervjuu za popularni podcast The Diary Of A CEO, profesor Robert Pape - vodeći svjetski stručnjak za vojne strategije i terorizam koji je savjetovao svaku američku administraciju od 2001. do 2024. godine - iznio je izuzetno mračnu prognozu za naredne tjedne.

Američki marinci, ilustracija Foto: ASSOCIATED PRESS

Svijet se, prema njegovim riječima, nalazi na Titanicu koji nezaustavljivo juri prema ledenom brijegu, a odluke koje se trenutno donose u Washingtonu i Teheranu mogle bi gurnuti globalno gospodarstvo u tešku recesiju.

Zračna moć nije srušila režim: "Isto se događa od Prvog svjetskog rata"

Unatoč masovnom bombardiranju Teherana na samom početku sukoba - u kojem je eliminiran iranski vrhovni vođa skupa s više od 130 najviših vojnih i političkih dužnosnika - iranski režim nije pao.

"Zračna moć sama po sebi nikada u povijesti nije srušila režim, još od Prvog svjetskog rata," ističe Pape.

Ključni problemi zračne kampanje Foto: Google Gemini, AI

Umjesto kolapsa, Iran je unutar samo nekoliko dana preuzeo potpunu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, kroz koji prolazi čak 20 posto svjetske nafte. Time je Teheran od regionalno oslabljenog aktera preko noći postao dominirajući hegemon u Perzijskom zaljevu.

Naftne zalihe na najnižim razinama u 40 godina

Iako su SAD i članice Međunarodne agencije za energiju (IEA) intervenirale koordiniranim puštanjem više od 400 milijuna barela nafte iz strateških rezervi kako bi smirile tržište, te su zalihe pri kraju.

Američke Strateške naftne rezerve (SPR) pale su na oko 300 milijuna barela - što je najniža razina još od 1983. godine.

Tablica problema s naftom Foto: Google Gemini, AI

Dodatni udarac zadao je ulazak Hutista u sukob, koji su napadima na Crvenom moru onemogućili Saudijsku Arabiju da naftovodima zaobiđe blokadu. Kako ističe Pape, svijet se ne suočava samo s nedostatkom sirove nafte, već i s dramatičnim padom rafinerijskih kapaciteta za proizvodnju benzina i dizela.

"Čizme na terenu": Priprema li se SAD za kopnenu operaciju?

Pape procjenjuje da postoji čak 70 posto šanse da SAD u narednim tjednima pokrene ograničenu kopnenu operaciju na iranskom tlu.

Koncentracija američkih pomorskih snaga, marinaca i 82. padobranske divizije u Omanskom zaljevu sugerira pokušaj zauzimanja obalnih mjesta poput Jaska ili Chabahara.

Cilj Bijele kuće bio bi ostvariti brzu, makar i simboličku pobjedu kako bi prikazala američkoj javnosti da drži situaciju pod kontrolom pred nadolazeće međuizbore.

Američka vojska, ilustracija Foto: IMAGO/Zoonar

Tu je naravno i nezaobilazna uporedba s Vijetnamom. Pape povlači izravnu paralelu s predsjednikom Lyndonom B. Johnsonom. Donald Trump se nalazi u identičnoj dilemi: svjestan je da vojna eskalacija ne jamči pobjedu na terenu, ali odbija prihvatiti geopolitički poraz jer bi to uništilo njegov unutrašnjopolitički rejting.

Najveća opasnost: Masovni teroristički napadi i novi val samoubojica

Kao vodeći stručnjak za fenomen terorizma samoubojica, profesor Pape uputio je najdramatičnije upozorenje:

"Kada strana sila najavi ili započne vojne operacije i kontrolu nad matičnim teritorijem neke nacije, to predstavlja najveći pojedinačni okidač za val terorizma samoubojica u povijesti."

Američke kopnene snage, ilustracija Foto: IMAGO/Zoonar

U narednom razdoblju Pape prognozira dva iznimno opasna scenarija:

masovni koordinirani napad zasićenjem balističkih projektila na američke ratne brodove u Omanskom zaljevu

inspirirane ili zapovijeđene terorističke napade na američke i zapadne civile, poslovne ljude, hotele i zrakoplove diljem svijeta

Što slijedi?

S obzirom na to da se opća američka javnost protivi ratu (više od 50 posto), dok MAGA baza čvrsto podržava vojne akcije (više od 80 posto), politička polarizacija u SAD-u dovest će do duboke ustavne i društvene krize ako demokrati na međuizborima preuzmu Kongres i pokrenu blokadu financiranja rata.

F-35 prate B-2 bombarder Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Bez jasnog izlaznog scenarija koji bi zadovoljio obje strane, profesor Pape zaključuje kako smo ušli u najopasnije razdoblje u modernoj povijesti, u kojem će se posljedice vojnih odluka izravno preliti na novčanike građana diljem svijeta kroz skuplje gorivo, inflaciju i novu ekonomsku nestabilnost, kao i potencijalni rast terorizma.