Potres uznemirio susjede, a osjetio se i u Hrvatskoj: "Dovoljno da tlak ode gore"

Potres magnitude 3,1 po Richteru pogodio je u popodnevnim satima Bosnu i Hercegovinu, a osjetio se i u dijelovima Hrvatske.

Prema podacima EMSC-a, potres se dogodio oko 12 sati, a epicentar je zabilježen osam kilometara od Stoca i 39 kilometara od Mostara, na dubini od šest kilometara.

Osim Hercegovine, potres se osjetio i u dijelovima Hrvatske, prvenstveno Dubrovnika i okolice.

"Kratko, ali jako. Dovoljno da tlak ode gore", komentirali su Dubrovčani.

"Kratko ali se osjetio. Nije svejedno", dodali su.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili ozlijeđenim osobama.