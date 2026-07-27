Potres uznemirio susjede, a osjetio se i u Hrvatskoj: "Dovoljno da tlak ode gore"

Potres magnitude 3,1 po Richteru pogodio je u popodnevnim satima Bosnu i Hercegovinu, a osjetio se i u dijelovima Hrvatske. Prema podacima EMSC-a, potres se dogodio oko 12 sati, a epicentar je zabilježen osam kilometara od Stoca i 39 kilometara od Mostara, na dubini od šest kilometara. Osim Hercegovine, potres se osjetio i u dijelovima Hrvatske, prvenstveno Dubrovnika i okolice. "Kratko, ali jako. Dovoljno da tlak ode gore", komentirali su Dubrovčani. "Kratko ali se osjetio. Nije svejedno", dodali su. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili ozlijeđenim osobama.