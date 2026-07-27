Iznenađujuće otkriće: Bliski kontakt s ljubimcima nosi neočekivan rizik

Dok se stoka dugo smatrala mogućim izvorom širenja bakterija otpornih na antibiotike, novo međunarodno istraživanje upućuje na to da bi važniju ulogu mogli imati kućni ljubimci, ponajprije mačke, psi i konji.
PET IZGUBLJENIH ŽIVOTA
Haris je preživio tragediju na Elbrusu, otkrio što je planinare koštalo života: "Problem nije bio priprema, već ovo"
ŠOK NA PLACU
Omiljena namirnica za salatu skuplja od svinjetine i teletine, kupci zgroženi: "Sve je prestrašno skupo za naše mirovine i plaće"
Čeka se Vladu
Nakon utorka još jedan veliki šok za džepove građana? "Ako se održi ova situacija, onda će biti problema"
Znanstvenici su, naime, otkrili da su sojevi bakterije Acinetobacter baumannii pronađeni kod mačaka, pasa i konja genetski znatno sličniji onima koji uzrokuju bolničke infekcije kod ljudi nego sojevi pronađeni kod stoke ili peradi.
Godine 2022. embriji kokoši i pataka koji su uginuli prije izlijeganja poslani su na analizu u veterinarski laboratorij u Kini. Znanstvenici su u njihovu moždanom tkivu otkrili bakteriju Acinetobacter baumannii te usporedili izolate iz peradi s genetskim podacima prikupljenima od drugih životinja i ljudi.
Znanstveni tim sa Sveučilišta za poljoprivredu u Nanjingu, Tehnološkog instituta Wuhu i Sveučilišta kineske medicine u Nanjingu analizirao je 509 uzoraka navedene bakterije prikupljenih od 33 životinjske vrste iz 17 država te su ih nakon toga usporedili s tisućama kliničkih uzoraka prikupljenih od ljudi iz istih regija. Sve to usporedili su s novim podacima dobivenima iz peradi.
Veći potencijal prijenosa, no ne i dokaz
"A. baumannii izdvojen iz životinja može se podijeliti u dvije skupine: skupinu s visokom antimikrobnom otpornošću (AMR), u kojoj prevladavaju domaćini poput konja, mačaka i pasa, te skupinu s niskom antimikrobnom otpornošću, u kojoj prevladavaju stoka, perad i divlje životinje", napisali su autori studije koja je objavljena u časopisu Applied and Environmental Microbiology, a prenosi portal Science Alert.
Istraživanje je pokazalo da su sojevi pronađeni kod kućnih ljubimaca, osobito soj ST25, više puta odgovarali skupinama iste bakterije koje su povezane s opasnim bolničkim infekcijama. Genomi bakterija izdvojenih iz mačaka, pasa i konja pokazivali su više od 99 posto podudarnosti sa sojevima koji su uzrokovali bolničke infekcije kod ljudi u obližnjim zdravstvenim ustanovama, dok su sojevi pronađeni kod stoke, peradi i divljih životinja u pravilu pokazivali nešto manju podudarnost, od 97 do 98 posto.
"Naše istraživanje upućuje na to da A. baumannii ima veći potencijal prijenosa između kućnih ljubimaca i ljudi nego između ljudi te stoke, peradi i divljih životinja. Taj povećani potencijal mogao bi biti povezan s bliskim kontaktom kućnih ljubimaca i ljudi", naglašavaju autori navedenog istraživanja.
Autori su naglasili da njihovi rezultati zapravo ne dokazuju prijenos bakterije s pojedinog kućnog ljubimca na čovjeka. Umjesto toga, upućuju na postojanje genetske povezanosti koja zahtijeva dodatna istraživanja.
Također su podsjetili na raniji znanstveni pregled koji je objavilo Američko društvo za mikrobiologiju, u kojem je istaknuta potreba za opsežnijim uzorkovanjem različitih životinjskih vrsta kako bi se utvrdilo koliko često ta bakterija prelazi između životinja i ljudi.