Čuli šuškanje u kući pa pozvali zmijolovca, on iz zida izvukao jednu od najopasnijih otrovnica

Jedan od najpoznatijih zmijolovaca u regiji, Vladica Stanković, snimio je svoju najnoviju i prilično opasnu intervenciju. Ovoga puta otrovnica se sakrila unutar zida obiteljske kuće u Vranju.

Snimku nesvakidašnjeg pothvata Stanković je objavio na svom Instagram profilu, a na njoj se jasno vidi kako iz zida u unutrašnjosti doma izvlači opasnog gmizavca.

"To je poskok, jedna od najvećih otrovnica u Europi. Prepoznatljiv je po tom rogu na glavi i ovim cik-cak šarama", objasnio je Vladica u videozapis dok je obitelj uplašeno stajala na vratima i promatrala nesvakidašnji prizor.

"Nemojte se sada plašiti, sve je u redu", smirivao ih je poznati zmijolovac.

Što učiniti ako sretnete zmiju u prirodi ili kući?

Stanković uveliko upozorava kako je sezona zmija u punom zamahu. S obzirom na to da mnogi lijepo vrijeme koriste za boravak u prirodi, šumama i parkovima, susreti s ovim životinjama sve su češći. Međutim, naglašava kako mjesta panici nema.

"One su slabije aktivne u kretanju zato što je još hladnije razdoblje, pa su pomalo mrzovoljne i sporo se kreću. Važno je naglasiti da su čak 95 posto zmija s kojima se susrećemo neotrovne, dok je svega 3 do 5 posto otrovnica", istaknuo je Stanković.

Njegov glavni savjet za sve koji se nađu "oči u oči" s ovim gmizavcima kratak je i jasan – nikako ne ulazite u interakciju s njima, piše Blic.

"Predlažem da svatko tko naiđe na zmiju, bila ona otrovna ili neotrovna, ne ulazi u nikakvu priču s njom, jer ljudi uglavnom nemaju dovoljno znanja da bi prepoznali o kojoj je vrsti riječ. Najnormalnije je da je samo pustite da ide svojim putem, nema potrebe da se diže velika panika", zaključuje poznati zmijolovac.