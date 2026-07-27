Pogrebnik je mjesecima u hladnjači držao tijela pokojnika: "S osmijehom nam je predao pepeo potpunog neznanca"

Na sudu u engleskom Hullu počelo je saslušanje na kojem članovi obitelji opisuju posljedice zločina Roberta Busha (48), vlasnika pogrebnog poduzeća u čijim je prostorijama policija prošle godine pronašla desetke tijela pokojnika u različitim fazama raspadanja. Bush je priznao 67 kaznenih djela, a sud će nakon saslušanja izreći kaznu.

Policija je istragu pokrenula u ožujku 2024. godine, nakon što su zaposlenici drugog pogrebnog poduzeća došli preuzeti tijelo dok je Bush bio na odmoru u SAD-u. Umjesto uobičajenog preuzimanja pokojnika, zatekli su prizor koji ih je šokirao i odmah pozvali policiju.

U hladnjači pogrebnog poduzeća Legacy Independent Funeral Directors istražitelji su pronašli velik broj tijela. Većina nije bila pokrivena, a mnoga su bila u različitim fazama raspadanja. Neka su još nosila bolničke identifikacijske narukvice, dok druga uopće nisu bila označena. U prostorijama su pronađeni i zatvoreni lijes te tijelo na nosilima, piše Sky News.

Istraga je potom otkrila da Bush godinama nije postupao s tijelima pokojnika onako kako je obećavao njihovim obiteljima. Neka tijela zadržavao je mjesecima dulje nego što je smio, a pojedinim obiteljima predavao je pepeo za koji su vjerovali da pripada njihovim najmilijima, iako oni uopće nisu bili kremirani.

Bush je tijekom istrage priznao da je tijela zadržavao zbog financijskih problema, odnosno nedostatka novca u poslovanju. Među 67 kaznenih djela koja je priznao nalazi se i 30 slučajeva nezakonitog sprječavanja pokopa pokojnika.

Na sudu su riječ dobili članovi obitelji žrtava, koji su opisali posljedice Bushovih postupaka. Kći Shirley Wright, čije je tijelo pronađeno među desecima pokojnika u prostorijama pogrebnog poduzeća, rekla je da se Bush isprva činio ljubaznim i suosjećajnim, ali da danas njegove postupke smatra "čistim zlom".

Christina George kroz suze je ispričala da njezin brat Raymond Dagnall nikada nije kremiran, iako je obitelji predan pepeo za koji su vjerovali da je njegov. Rekla je da su joj zbog toga uništene sve lijepe uspomene na brata.

Više članova obitelji govorilo je o narušenom mentalnom zdravlju i osjećaju izdaje. Neki su tek nakon policijske istrage shvatili da su mjesecima ili godinama u svojim domovima čuvali pepeo nepoznatih osoba.

Byron Lill rekao je da još ne može prihvatiti činjenicu da je bio svega nekoliko metara od tijela svoje majke Muriel Winning dok je vjerovao da preuzima njezin pepeo.

Karen King, čiji je 94-godišnji otac Raymond također pronađen među tijelima, rekla je da ne može shvatiti kako je netko mogao biti toliko okrutan. Sud je čuo i da njezin otac prije posljednjeg ispraćaja nije bio opran ni odjeven kako je obitelji bilo obećano, nego je i dalje nosio odjeću u kojoj je preminuo.

Obitelj je ostala "slomljena", rekla je Rhea Burton. "Robert Bush prevario nas je. Mjesecima je skrivao tijelo našeg djeda, a nama je s osmijehom na licu predao pepeo potpunog neznanca."

Dvojica pogrebnika koja su otkrila slučaj poručila su da su odmah znala kako moraju obavijestiti policiju. Rekli su da u pogrebnoj djelatnosti nema mjesta za ovakve propuste te pozvali na strožu regulaciju tog sektora kako se sličan slučaj više nikada ne bi ponovio.