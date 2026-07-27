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Pogrebnik je mjesecima u hladnjači držao tijela pokojnika: "S osmijehom nam je predao pepeo potpunog neznanca"

PišeI. B., 27. srpnja 2026. @ 21:50 komentari
Robert Bush
Robert Bush Foto: Afp
Policija je u prostorijama njegova pogrebnog poduzeća pronašla desetke tijela pokojnika u različitim fazama raspadanja.
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