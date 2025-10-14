Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Vremenska prognoza

Pomalo ulazimo u hladniju polovicu godine: Meteorolog otkrio što nas sve čeka

Piše DNEVNIK.hr, 14. listopada 2025. @ 21:25 komentari
Hladan dan u Zagrebu, ilustracija
Hladan dan u Zagrebu, ilustracija Foto: Vanesa Pandzic/Cropix
Meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja otkrio je što nas čeka tijekom narednih dana.
Najčitanije
  1. Medicinski helikopter sletio kod srednje škole u Bedekovčini - 5
    helikopterom prebačen u Zagreb

    FOTO Strava u školi u Zagorju: Dječak uboden nožem, doznali smo detalje incidenta
  2. Hamas ubija Palestince
    Brutalna osveta

    Hamas pogubio 30-ak Palestinaca: Na ulicama Gaze događaju se javna pogubljenja
  3. Simbol ribe na autu
    Jasna poruka

    Ovaj simbol često se može vidjeti na automobilima: Znate li njegovo značenje?
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Novi udar SAD-a: "Raznijeli smo još jedan brod kod Venezuele"
objava američkog predsjednika
Novi udar SAD-a: "Raznijeli smo još jedan brod kod Venezuele"
VREMENSKA PROGNOZA Pogledajte kakvo nas VRIJEME čeka do kraja tjedna
Vremenska prognoza
Pomalo ulazimo u hladniju polovicu godine: Meteorolog otkrio što nas sve čeka
Trojica znanstvenika dobila Nobelovu nagradu za ekonomiju
GLOBALNI IZAZOVI
Nobelovac poslao ozbiljno upozorenje: "Ljudska vrsta suočava se s dva najveća izazova u svojoj povijesti"
Uništavaju poljoprivredu, a protiv njih se borimo i u svojim domovima
Uništavaju i voće i povrće
Protiv njih se sve češće borimo, ali neki imaju rješenje: "Gdje god se okrenete, tu su"
Premijer Andrej Plenković će Saboru podnijeti izvješće o stanju države i nacije
STANJE NACIJE
Što muči Hrvate? Većina ima iste brige: "To više nema veze s realnošću..."
Siniša Hajdaš Dončić u Dnevniku Nove TV odgovorio kritičarima pa poručio: "Za tango je potrebno dvoje"
Za Dnevnik Nove TV
Hajdaš Dončić odgovorio kritičarima pa poručio: "To vam sigurno neću javno reći, a za tango je potrebno dvoje"
Drama u Bedekovčini: Jedna osoba ozlijeđena kod srednje škole, dignut helikopter
helikopterom prebačen u Zagreb
FOTO Strava u školi u Zagorju: Dječak uboden nožem, doznali smo detalje incidenta
Simbol ribe često se može vidjeti na automobilima
Jasna poruka
Ovaj simbol često se može vidjeti na automobilima: Znate li njegovo značenje?
Razgovarali smo s majkom čiji sin ide u srednju školu gdje se dogodio šokantni incident
Dječak je u bolnici
Majka čiji sin ide u školu u kojoj je uboden dječak: "Poslao mi je poruku da..."
Hamas pogubio 30-ak Palestinaca: Započele javne egzekucije u Gazi
Brutalna osveta
Hamas pogubio 30-ak Palestinaca: Na ulicama Gaze događaju se javna pogubljenja
Proširena potraga za nestalim dječakom u Australiji, ključno je bilo mišljenje stručnjaka za preživljavanje
nestao prije dva tjedna
Proširena potraga za dječakom, nestao dok je bio kod bake: "Možete zamisliti kako se osjećaju"
Ozlijeđen učenik helikopterom prebačen u Zagreb: "Moj sin je nožem slučajno ozlijedio prijatelja'
Velika tragedija
Otac učenika koji je imao nož: "Moj sin je slučajno ozlijedio prijatelja"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Drama u Bedekovčini: Jedna osoba ozlijeđena kod srednje škole, dignut helikopter
helikopterom prebačen u Zagreb
FOTO Strava u školi u Zagorju: Dječak uboden nožem, doznali smo detalje incidenta
Hamas pogubio 30-ak Palestinaca: Započele javne egzekucije u Gazi
Brutalna osveta
Hamas pogubio 30-ak Palestinaca: Na ulicama Gaze događaju se javna pogubljenja
Lovci morali prekinuti lov zbog velikog broja poskoka
OTKAZALI LOV
Šok u Dalmaciji! Lovci se zgrozili najezdom opasnih predatora: "Bili su kamuflirani, a jedan je visio..."
show
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
Ovako su izgledali posljednji dani Halida Bešlića
''inzistirao je da...''
Ovako su izgledali posljednji Halidovi trenuci u bolnici: ''U samo tri dana potpuno je kolabirao...''
Evo što znače obilježja na lijesu Halida Bešlića
tradicija i poštovanje
Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića?
zdravlje
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
Veliko istraživanje
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
9 šokantnih promjena u tijelu nakon 50. godine koje većina ljudi ignorira
Godine donose izazove za tijelo
9 šokantnih promjena u tijelu nakon 50. godine koje većina ljudi ignorira
zabava
Obiteljski izlazak nasmijao cijelu regiju: "Tko nema takvo iskustvo, nije se rodio na Balkanu"
Živa istina
Obiteljski izlazak nasmijao cijelu regiju: "Tko nema takvo iskustvo, nije se rodio na Balkanu"
Majstorijom na gradilištu oduševio gledatelje, pogledajte virtuoza u akciji
Što kažete?
Majstorijom na gradilištu oduševio gledatelje, pogledajte virtuoza u akciji
Ovaj kviz prepoznat će pravog intelektualca u moru neznalica! Provjerite svoje znanje
Pokažite što znate!
Ovaj kviz prepoznat će pravog intelektualca u moru neznalica! Provjerite svoje znanje
tech
Patite od sindroma iritabilnog crijeva? Jedna terapija pokazuje velik potencijal u smanjenju simproma, a ne uključuje nikakve lijekove
provedena velika analiza
Patite od sindroma iritabilnog crijeva? Jedna terapija pokazuje velik potencijal u smanjenju simproma, a ne uključuje nikakve lijekove
Netflix priprema iznenađenje za pretplatnike za kraj ove godine
Službena najava
Netflix priprema iznenađenje za pretplatnike za kraj ove godine
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
Novo istraživanje otkriva
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
sport
Veliki kiks Francuza u borbi za Svjetsko prvenstvo: Hrvatski susjedi praktički se oprostili od šansi
neočekivano
Veliki kiks Francuza u borbi za Svjetsko prvenstvo: Hrvatski susjedi praktički se oprostili od šansi
Dok je Lamine Yamal gledao utakmicu hrvatskih trećeligaša iza njegovih leđa se radio transfer stoljeća!
kakva bomba!
Dok je Lamine Yamal gledao utakmicu hrvatskih trećeligaša, iza njegovih leđa radio se transfer stoljeća!
Lorenco Jemini skinuo dres u programu uživo zbog pobjede Albanije protiv Srbije
Ispunjeno obećanje
VIDEO Euforija nakon pobjede Albanije u Leskovcu: Skidanje u programu uživo obišlo Balkan
tv
Kumovi: Iznenadila ju je pitanjem – na kojem programu ide sport?
KUMOVI
Kumovi: Iznenadila ju je pitanjem – na kojem programu ide sport?
MasterChef: Požar u MasterChef kuhinji! ''Gledam u to i ne mogu vjerovati što se događa''
NE PROPUSTITE!
Požar u MasterChef kuhinji! ''Gledam u to i ne mogu vjerovati što se događa''
U dobru i zlu: Upada u romantiku, a svejedno već ima teško jutro
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Upada u romantiku, a svejedno već ima teško jutro
putovanja
Znate li koji je? Bosanskohercegovački grad koji leži na čak devet rijeka
Impresivna okolica
Znate li koji je? Bosanskohercegovački grad koji leži na čak devet rijeka
Narod koji ima "supermoći": Hodaju kilometrima po užarenoj pustinji i žive od mesa, mlijeka i krvi
Turkana
Narod koji ima "supermoći": Hodaju kilometrima po užarenoj pustinji i žive od mesa, mlijeka i krvi
Tjedni jelovnik brza jela od 13.10 do 19.10. 2025.
Tjedni jelovnik
7 brzih jela za svaki dan ovoga tjedna za koje već vjerojatno imate sve sastojke kod kuće
novac
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Zašto Trump i desnica žele uništiti milijardera Georgea Sorosa
Česta meta
Zašto Trump i desnica žele uništiti milijardera Georgea Sorosa
Hrvatska je ove godine povećala uvoz plina i nafte iz Rusije za 55 posto. Neke EU zemlje koje intezivno podržavaju Ukrajinu, još i više
Paradoks ili…?
Hrvatska je ove godine povećala uvoz plina i nafte iz Rusije za 55 posto. Neke EU zemlje koje intezivno podržavaju Ukrajinu, još i više
lifestyle
Adriana Ćaleta-Car u puloveru kratkih rukava i suknji s naborom
Šik izdanje
Adriana Ćaleta-Car u puloveru koji je nekim ženama nepraktičan i suknji koja će se svidjeti mnogima
Street style: Smeđa boja na zagrebačkoj špici
HIT SEZONE
15 Zagrepčanki odobrilo najveći jesenski trend, sviđa li se vama?
Bojana Gregorić Vejzović u fantatsičnoj suknji koja se može nositi u raznim prigodama
SJAJNO IZDANJE
Bojana Gregorić Vejzović: Suknja od sedam eura koja se može nositi u svim prigodama, ima i džepove
sve
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
Ovako su izgledali posljednji dani Halida Bešlića
''inzistirao je da...''
Ovako su izgledali posljednji Halidovi trenuci u bolnici: ''U samo tri dana potpuno je kolabirao...''
Evo što znače obilježja na lijesu Halida Bešlića
tradicija i poštovanje
Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića?
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene