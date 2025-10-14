Pomalo ulazimo u hladniju polovicu godine: Meteorolog otkrio što nas sve čeka

Jutro će u srijedu u kopnenom području još jednom biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice i uz maglu. Sunca će ponovno biti više od sredine dana, a na Jadranu će pak sunčano i prevladavati, najavio je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Ujutro će puhati umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura, u Dalmaciji i istočni vjetar. Jutarnja temperatura u kopnenom području iznosit će od 5 do 8, u gorskoj Hrvatskoj i niža, između 1 i 4, a na Jadranu od 10 do 15 stupnjeva.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčanije. Bit će djelomice, ponegdje moguće i pretežno sunčano – ugodno, ali ipak mrvicu manje toplo nego u utorak. Najviša dnevna temperatura će biti od 15 do 17 stupnjeva.

Slično vrijeme očekuje i istočne krajeve naše zemlje. U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne će također biti više sunca. Vjetar će biti slab, a temperatura ugodna i kretat će se oko 16 stupnjeva.

I u gorju će poslijepodne biti sunčanije uz promjenjivu naoblaku, dok će na sjevernom Jadranu prevladavati sunčano vrijeme. Puhat će većinom umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. U gorju će temperatura biti 15-ak stupnjeva, dok će u primorju i na Kvarneru biti oko 20-22 stupnja.

I u Dalmaciji će vrijeme biti pretežno sunčano, a danju i razmjerno toplo. Puhat će većinom umjerena bura i istočni vjetar, a temperatura će biti najčešće između 21 i 23 stupnja.

Temperatura mora je oko 19-20, nije ugodno baš za svakoga, ali oni hrabriji se još mogu kupati. Ako ne, poneki sat i na suncu dobro će doći.

Vrijeme tijekom idućih dana

U četvrtak će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a ujutro lokalno i maglom. U petak će biti malo više oblaka, osobito na istoku, gdje mjestimice može pasti i poneka kap kiše. U subotu se poslijepodne očekuju češća sunčana razdoblja. Vjetar će svih dana slab, a temperatura će biti bez veće promjene.

Na sjevernom Jadranu će u četvrtak još prevladavati sunčano, dok se u Dalmaciji očekuje porast naoblake, a poslijepodne i navečer uglavnom na jugu mjestimice i kiša. U petak će kiše uglavnom biti u Dalmaciji, na jugu je moguća i obilnija, dok će na sjevernom Jadranu i tada biti više sunca.

U subotu će na Jadranu doći do postupnog prestanka oborine, uz sve češća sunčana razdoblja i na jugu. Puhat će umjerena, lokalno i jaka bura, osobito podno Velebita, a u Dalmaciji i istočnjak te jugo. U drugom dijelu petka prema otvorenom moru zapuhat će sjeverozapadnjak kojeg će, uz buru, biti i tijekom subote. Temperatura se ni na moru sljedećih dana neće značajnije mijenjati.

Prema trenutnim izračunima, više sunca će posvuda ponovno biti u nedjelju, ali nažalost ipak i još malo svježije nego krajem tjedna. Ovih dana obično padne i datum kad se srednja dnevna temperatura krene spuštati ispod srednje godišnje temperature, što znači da pomalo ulazimo u hladniju polovicu godine.