Za vikend zubato sunce, a onda promjena vremena: Detalje donosi Darijo Brzoja

Dosta sunca u subotu u cijeloj zemlji zahvaljujući ogranku anticiklone, a tlak zraka bit će povišen i u nedjelju. S jugozapada u sramežljivom termobaričkom grebenu pritječe nam i toplina, no zbog blizine ovih fronti tu u unutrašnjosti bit će oblačnije, a postoji mala mogućnosti i za kap kiše, najvjerojatnije u središnjoj Hrvatskoj.



U unutrašnjosti će jutro biti djelomice sunčano, ali uz promjenjivu naoblaku. Na Jadranu će prevladavati vedro, osobito na jugu. U južnoj Dalmaciji u početku još može biti umjerene i jake bure i tramontane, dok će na sjevernom dijelu zapuhati slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od -3 do 2, a na Jadranu većinom od 5 do 11 stupnjeva.



U središnjoj Hrvatskoj, sredinom dana uz prolazno više oblaka stoji mala mogućnost za kap kiše. Potom sunčanije. Zapuhat će jugozapadnjak, a temperatura će biti oko 9, 10 stupnjeva.



I u Slavoniji i Baranji u nedjelju se očekuje djelomice sunčano vrijeme. Prolazno i ovdje rano poslijepodne može biti više oblaka. Vjetar većinom slab jugozapadni, a temperatura od 8 do 11 stupnjeva.



I u gorskoj Hrvatskoj u nedjelju djelomice sunčano, prolazno uz povećanu naoblaku, dok će na sjevernom Jadranu najvećim dijelom sunčano i prevladavati. Slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak na moru će poslijepodne prolazno okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 8 do 12, a na sjevernom Jadranu od 13 do 16 stupnjeva.



U Dalmaciji cijeli dan sunčano, a bit će tek visokih prozirnih oblaka. Poslijepodne će većinom puhati zapadni i sjeverozapadni vjetar. Dnevni maksimum temperature očekuje se uglavnom oko 15, 16 stupnjeva. U zaleđu svježije.



U ponedjeljak će se postupno naoblačiti, a krajem dana na kopnu već će biti i kiše. Potom će se promjenjivo i povremeno kišovito zadržati sve do sredine tjedna. Glavnina, ipak s ponedjeljka na utorak. U utorak će zapuhati sjeveroistočnjak, a u srijedu će vjetar i pojačati, pa će ponovno i zahladnjeti. U srijedu bi potom uz zahladnjenje u gorju moglo biti i malo snijega.



Na Jadranu već u ponedjeljak oblačnije i promjenjivije, krajem dana uglavnom uz kišu, prvo na sjevernom dijelu. Potom će u utorak biti i pljuskova praćenih grmljavinom. Poglavito južnije, a poneki će biti moguć i u srijedu. U ponedjeljak će zapuhati umjereno i jako jugo, u utorak već okrenuti na buru koja će jačati te se do srijede proširiti duž cijele obale. S burom ponovno i na moru hladnije.



U sljedećem tjednu dakle, izvjesna je kiša s ponedjeljka na utorak, odnosno nestabilno vrijeme u prvoj polovici. U drugoj, za sad čini se stabilnije, sunčanije, ali barem do vikenda i osjetno hladnije te prilično vjetrovito.

