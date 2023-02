Vrijeme pred nama je hladno, ali sunčano i vedro. Za jug zemlje izdano je i upozorenje na hladne valove. Više zna meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Upozorenje na hladne valove ponešto se razlikuje od upozorenja putem Meteoalarma. Dok je za Meteoalarm glavna stavka temperatura, upozorenje na hladne valove u sebi sadrži i zdravlje ljudi. Pa tako važnu ulogu igra i podneblje, odnosno otpornost žitelja na određene temperature.

Idućih nekoliko dana, na hladnoću najviše trebaju pripaziti stanovnici dubrovačkog i splitskog područja, a krajem tjedna i gorskog gdje će opasnost od hladnog vala tada biti velika. Iako temperatura na jugu neće biti niska kao u unutrašnjosti, stanovnici juga na ovakve hladnoće nisu otporni kao stanovnici kopnenih krajeva. Stoga i upozorenje.

Jutro većinom sunčano, na moru i vedro, što je i jedan od razloga ovakve hladnoće. Temperatura u unutrašnjosti i do -10, na Jadranu od -2 do 2 stupnja. Uz to, na kopnu slab do umjeren vjetar sa sjevera, a duž Jadrana umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Zbog bure se i na moru hladnoća teže podnosi.

I u drugom dijelu dana u središnjoj Hrvatskoj prevladavat će sunčano, a tek povremeno može biti i malo oblaka. Vjetar slab, rijetko umjeren sa sjevera, no zato i dalje prilično hladno, uz maksimalno stupanj ili dva iznad ništice.

U Slavoniji i Baranji temperatura će se teško odmaknuti od nule. Čak i u onom najtoplijem dijelu dana i bit će najviše 2 stupnja. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, i sigurno neće pomoći da bude toplije. No zato će cijeli dan biti sunčano, zbog čega bi se ipak trebali osjećati sretno i veselo.

Visok tlak i obilje sunca donose povoljne biometeorološke prilike i u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. No, bit će dosta hladno pa bi se trebali adekvatno odjenuti. To jako dobro znaju i gorani i primorci. Dodatno, na moru će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, no u slabljenju. Najviša dnevna temperatura, na moru oko 5, 6 stupnjeva, dok u gorju neće prelaziti Celzijevu ništicu.

I u Dalmaciji će bura pojačavati osjet hladnoće. Mada će biti ponešto slabija poslijepodne. Prava zima uz temperaturu najčešće između 5 i 8 stupnjeva. Bit će sunčano.

Većinom sunčano i vrlo hladno očekuje nas na kopnu i u nastavku tjedna, sve do vikenda. Povremeno može biti umjerene naoblake, osobito u srijedu, no uglavnom će prevladavati vedro. U srijedu uz prolazno više oblaka u gorju je moguće i malo snijega. Jutra vrlo hladna, i do -10, danju tek nekoliko stupnjeva iznad nule. Manje hladno prema vikendu. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar i još neko vrijeme dodatno pojačavati osjet hladnoće. Zato upozorenje na hladne valove stoji za sve ove dane.

Na Jadranu će prevladavati sunčano, često i potpuno vedro uz umjerenu i jaku buru i tramontanu koja će slabjeti u četvrtak. Uz minimalnu dnevnu temperaturu oko ili ispod nule, i uz obalu može biti mraza, uglavnom slabog. Ovakva hladnoća, nakon one iznadprosječne proljetne topline u prvoj polovici siječnja, sad može nanijeti nenadoknadivu štetu voćkama koje su preuranjeno krenule u cvatnju.

Za vikend je izgledno postupno zatopljenje, na kopnu će biti i ponešto oblačnije, no ukupno, za sad, čini se ipak još uvijek stabilno i bez oborina.

