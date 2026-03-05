Nakon smrti sedmomjesečne bebe rasprodano cjepivo: Hoće li država reagirati?

Dobiva li Hrvatska nova besplatna cjepiva za one koji to žele? Pitalo se ministricu Hrstić hoće li uvažiti komentar hrvatskih pedijatara, prema kojem bi cjepiva protiv RSV-a ili menigokoka postala dostupna svima, bez obveze. Jer nakon što je jedna majka upozorila kako je njezina sedmomjesečna djevojčica preminula od menigokone sepse to cjepivo rasprodano je u rekordnom roku.

Prije nepunih mjesec dana sedmomjesečna Mija preminula je od meningokokne sepse, teške bakterijske bolesti .

"Njeno stanje je bilo loše od 10, 11 sati ujutro kad se pojavilo jedno povraćanje i temperatura iz kojeg sam radila normalni protokol, kontaktirala pedijatrijsku ordinaciju do trenutka kad je ona preminula idući dan, točno 24 sata je prošlo”, rekla je Monika, majka preminule djevojčice.

Identitet ne otkriva zbog starijeg djeteta.

No sa svime je izašla u javnost jer kaže sama nije znala za cjepivo koje je nakon njezinog istupa u javnosti rasprodano.

“Nije mi utjeha nećemo ju vratiti, ali definitivno jesam iznenađena jer nisam mislila da će toliko buknuti ta vijest. Mi nismo imali prilike normalnim putem biti obaviješteni, a nažalost ovim putem mi moramo kao roditelji obavijestiti druge", rekla je Monika.

Pa sada telefoni u pedijatrijskim ordinacijama ne prestaju zvoniti.

"Što je nama na neki način interesantno jer nas zovu i roditelji koji nisu još ni redovito procijepili s obaveznim cjepivima i koja su besplatna.”, rekla je Mirjana Kolarek Karakaš, Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju.

I cjepivo protiv meningokoka je besplatno, ali samo za ugrožene skupine. Ostali ga plaćaju.

“Inače ih držimo u ljekarnama i izdajemo na recept, ali posljednjih desetak dana je otežana opskrba. Svakodnevno pitaju za njega što inače frekvencija upita u našoj ljekarni bi bilo kvartalno", rekla je Emilija Horvat, mag. farmacije, Gradske ljekarne Zagreb.

Hrvatsko pedijatrijsko društvo u e-savjetovanju zatražit će da ovo, ali i primjerice imunizacija protiv RSV-a,- bude besplatno, ali dobrovoljno.

Ministricu Hrstić upitana je: Je li to ostvarivo?

"Na nama je odnosno povjerenstvu koje će analizirati da procijenimo koliko je to a stručno opravdano i b koliko je to u ovom trenutku izvedivo po financijsko nalazu dostupno”, rekla je Irena Hrstić, ministrica zdravstva.

"Kada su u pitanju djeca, ranjive skupine onda je sigurno ekonomska isplativost manje bitna u odnosu na dobrobiti koja se nosi za godine unaprijed", rekla je ministrica.

Distributer cjepiva, Feniks farmacija, potvrdio je da 800 novih doza stiže do kraja tjedna. A iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvu kažu da su u deset godina u Hrvatskoj zabilježena 244 slučaja invazivne meningokokne bolesti i 20 smrtnih slučajeva.

"Ništa se trenutno ne događa drugačije od uobičajene epidemiološke situacije, važno je da to roditelji znaju da ne moraju sada svi aktivno u ovom trenutku tražiti što prije da cijepe svoju djecu. Dobro je da se zna da postoji mogućnost cijepljenja", rekla je Vesna Višekruna Vučina, HZJZ.

Pedijatri podsjećaju i na RSV, respiratorni virus koji je i ove zime napunio ambulante, ali i bolnice. Posebno je rizičan kod najmanjih.

“Kao društvo mi smo u kontaktu s HZJZ i potporu dajemo i preporuku da bi svako dijete dobilo barem jednu injekciju, to nije cijepljenje već se daju gotova antitijela", rekla je Mirjana Kolarek Karakaš, Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju.

I na taj način najmlađi, kaže struka, se zaštite od težih oblika bolesti.