Stiže promjena vremena, a s njom i opasna oborina: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Nakon gotovo ljetnog vikenda, ponovno ćemo se vratiti u proljetni režim. Vrijeme će sljedećih dana biti nestabilno, promjenjivo, povremeno kišovito, ali i dosta svježije. Pri tom će biti mogućnosti za izraženije pljuskove, praćene grmljavinom, a ne isključujemo niti mogućnost tuče.

U nedjelju je većinom još bilo sunčano i u mnogim krajevima vrlo toplo. Na taj način smo ljetnim vremenom zapravo zaključili dugi praznični vikend, a sad se vrijeme i mijenja. Pred vratima nam je frontalni sustav koji će se tu sljedećih nekoliko dana i stacionirati. Očekuje nas borba između različitih zračnih masa. Sa sjevera će se gurati hladniji zrak, s juga i jugozapada onaj topliji pun vlage. Ta kombinacija donijet će nam nestabilno vrijeme, dosta oblačno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Na snazi je i Meteoalarm, u prvom dijelu dana za gorske krajeve i Jadran, što zbog mogućih izraženijih pljuskova, grmljavine i lokalno obilnije kiše, što zbog na moru jakog i ponegdje olujnog juga. Inače, promjenjivo oblačno, malo sunčanije u početku još u istočnim predjelima. Jutarnja temperatura, u većini krajeva će biti od 11 do 16, a na moru ponegdje i 18 stupnjeva.

Poslijepodne, promjenjivo do pretežno oblačno, te u središnjoj Hrvatskoj i osjetno svježije. Sredinom dana će zapuhati umjeren sjeverac: temperatura će biti od 16 do 21 stupanj.

Moguća tuča u dijelovima Hrvatske

U istočnim predjelima se upravo poslijepodne te navečer očekuju izraženi pljuskovi s grmljavinom uz prolazno vrlo jak vjetar. Pri tom je lokalno moguća i sitnija tuča. Najviša dnevna temperatura će biti između 22 i 25 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu sutra promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Oborina ovdje može biti obilna, lokalno i više od 50 milimetara, a kako pri tom kiša može pasti u relativno kratkom vremenu, ne isključuju se ni urbane bujične poplave. Puhat će većinom umjeren i jak južni vjetar i jugo. Dnevna temperatura, u gorju od 16 do 18, a na moru do 21 stupanj.

I u Dalmaciji će biti promjenjivo i nestabilno uz lokalne pljuskove s grmljavinom. Puhat će umjereno, jako te vrlo jako jugo. Temperatura će biti od 21 do 23 stupnja. Biometeorološke prilike uz južinu i nestabilnosti na cijelom našem području bit će nepovoljne.

Promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme pratit će nas i u nastavku tjedna. I dalje će mjestimice biti pljuskova s grmljavinom, poglavito u utorak: izraženije u gorju i istočnim predjelima. Uz umjeren sjeverac bit će i osjetno svježije, ispod prosjeka za doba godine: desetak ili više stupnjeva hladnije u usporedbi s temperaturom ovog vikenda.

I na Jadranu sljedećih dana promjenjivo i nestabilno, mjestimice s kišom, te lokalno izraženijim pljuskovima i grmljavinom. U Dalmaciji će puhati slabo do umjereno jugo, a na sjevernom dijelu mjestimice bura. Jutra će biti malo manje topla, dok se dnevna temperatura na moru neće značajnije mijenjati. Više sunčanih razdoblja, ali ne i posve stabilno, očekujemo prema vikendu.

Nažalost i dugoročna prognoza, uz ovaj tjedan pred nama, kao hladniji od prosjeka sugerira i onaj sljedeći, no ipak nešto umjerenije i bliže uobičajenim srednjim vrijednostima za svibanj.