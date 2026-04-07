Stiže nam greben anticiklone, a onda i oceanski zrak: Meteorolog otkrio što nas čeka

Na vrijeme će u srijedu djelovati greben anticiklone sa sjevera Europe, koji će prema petku prolazno oslabjeti pa će sa zapada prodrijeti malo vlažniji oceanski zrak. U petak će po visini nakratko i ojačati ciklonalni vrtlog s istoka kontinenta, što će ponegdje donijeti malo oborine, u vremenskog prognozi Dnevnika Nove TV najavio je meteorolog Ivan Čačić.

U srijedu ujutro i prijepodne posvuda će biti pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. U unutrašnjosti će puhati slab i umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, na istoku i sjeverozapadnjak. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, osobito podno Velebita, ponegdje i s olujnim udarima.

Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti će iznositi od 3 do 8, na Jadranu od 9 do 14 Celzijevih stupnjeva.

Vrijeme u nastavku dana

U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj i dalje će biti pretežno sunčano uz slab do umjeren sjeveroistočnjak i sjeverac. Najviša temperatura iznosit će od 15 do 18 stupnjeva.

I u istočnim predjelima prevladavat će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku. Puhat će slab i umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak. Poslijepodne će se temperatura penjati do 17 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu bit će pretežno sunčano. U gorju će mjestimice puhati umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita, gdje još može biti i olujnih udara. Najviša temperatura u gorskom dijelu iznosit će od 13 do 16, a na Jadranu od 19 do 22 stupnja.

U Dalmaciji će biti pretežno sunčano uz umjerenu i jaku buru, a na otvorenom moru prolazno će zapuhati sjeverozapadnjak. Temperatura će iznositi od 20 do 24 stupnja.

Vrijeme u nastavku tjedna

U unutrašnjosti će u četvrtak i subotu biti djelomice sunčano. U četvrtak na istoku može biti malo kiše, dok će u petak posvuda biti oblačnije, mjestimice uz moguću kišu, a u najvišem gorju može biti i susnježice i snijega. Puhat će povremeno umjeren sjeveroistočnjak i sjeverac, u četvrtak na istoku i jači sjeverozapadnjak. Temperatura će biti u umjerenom padu pa ujutro ponegdje može biti slabog mraza, osobito po kotlinama.

Na Jadranu će u četvrtak i subotu biti djelomice ili pretežno sunčano, a u petak je mjestimice moguća kiša, koje još ujutro u subotu može biti prema jugu Dalmacije. Puhat će umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak. Uglavnom podno Velebita bit će i olujnih udara, a u petak prijepodne prolazno će zapuhati jugo. Temperatura će biti u blagom padu.

Po svemu sudeći, tijekom vikenda će u većini krajeva prevladavati sunčano vrijeme s blagim porastom temperature. U subotu na Jadranu još dosta vjetrovito uz buru, a ujutro prema jugu još može biti malo kiše.