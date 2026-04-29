FOTO Podignuta optužnica protiv bivšeg šefa FBI-a: Tvrde da je ovom fotografijom s plaže prijetio Trumpu

Bivši direktor FBI-a James Comey optužen je u utorak zbog fotografije školjki za koju su vlasti ocijenile da predstavlja prijetnju američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.

Riječ je o drugom pokušaju aktualne administracije da kazneno goni jednog od njegovih najistaknutijih političkih protivnika, doznaje CNN iz više izvora.

"Još sam uvijek nevin. I dalje se ne bojim. I dalje vjerujem u neovisno savezno pravosuđe, idemo dalje", rekao je Comey.

Optužnica je uslijedila manje od mjesec dana nakon što je Trump smijenio državnu odvjetnicu Pam Bondi. Trump je tjednima izražavao nezadovoljstvo jer, kako je tvrdio, nije dovoljno odlučno provodila njegovu politiku.

Pam Bondi Foto: Associated Press via Guliver

Resor sada vodi njezin zamjenik Todd Blanche, bivši Trumpov osobni odvjetnik. On je brzo počeo poduzimati poteze u predmetima koje je predsjednik javno isticao kao prioritete.

"Iako je ovaj slučaj specifičan, navodno ponašanje optuženika spada u kategoriju postupaka koje nećemo tolerirati i koje ćemo uvijek istražiti", rekao je Blanche na konferenciji za medije u utorak.

Todd Blanche Foto: Associated Press via Guliver

Središte optužnice čini fotografija koju je Comey prošlog svibnja objavio na društvenim mrežama.

Na njoj su školjke na plaži složene u brojčani niz "86 47". U opisu je napisao: "Zanimljiva formacija školjki tijekom šetnje plažom." Nedugo nakon objave, republikanski političari i dužnosnici administracije oštro su ga kritizirali. Tvrdili su da se radi o prikrivenoj prijetnji smrću.

🚨Comey indicted over 8647 SEASHELL POST — Fox News



📌#James_Comey shared an Instagram post saying ‘8647’ was a ‘cool shell formation’



📌‘86’ is used to refer to taking out something, or someone & ‘47’ is the number for #Trump’s presidency.



📌Comey admitted it was a… pic.twitter.com/YMiiWRZPYq — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) April 28, 2026

U slengu broj 86 može značiti uklanjanje ili odbacivanje nečega, dok je Trump trenutačno 47. predsjednik SAD-a. Tadašnja ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem objavila je da će Tajna služba istražiti Comeyja zbog, kako je navela, poziva na atentat. Bivši direktor FBI-a potom je satima razgovarao s agentima u Washingtonu, što je neuobičajen potez za takvu vrstu neodređene prijetnje. Istražiteljima je rekao da je školjke vidio na plaži u Sjevernoj Karolini.

Sudski zapisi pokazuju da je izdan nalog za njegovo uhićenje, iako to ne znači nužno da će odmah biti priveden. Postoji mogućnost da se sam javi nadležnim tijelima.

Drugi pokušaj da procesuiraju bivšeg šefa FBI-a

Dosadašnja praksa Vrhovnog suda postavlja visoke kriterije za osude u slučajevima prijetnji. Bivši američki tužitelji i stručnjaci za Prvi amandman izražavaju sumnju da bi postupak mogao završiti uspješno.

"Ovaj slučaj neće daleko dogurati. Ovdje nema kažnjive prijetnje", rekao je Eugene Volokh sa Stanforda. Tužitelji će morati dokazati da je Comey svjesno i namjerno iznio prijetnju oduzimanjem života predsjedniku. No on je objavu uklonio isti dan. Naveo je da je pretpostavio kako se radi o političkoj poruci, ali nije znao da neki brojeve povezuju s nasiljem.

"To mi nije palo na pamet, protivim se svakom obliku nasilja, zato sam objavu uklonio", napisao je.

Ovo je drugi pokušaj Ministarstva pravosuđa da kazneno procesuira Comeyja. Nakon što ga je Trump smijenio 2017. godine zbog istrage o ruskom utjecaju na izbore, postao je jedan od njegovih glasnih kritičara.

U rujnu prošle godine protiv njega je podignuta optužnica zbog navodnog laganja Kongresu o curenju informacija u medije. Sud ju je kasnije odbacio jer je utvrđeno da imenovanje tadašnjeg tužitelja nije bilo u skladu s procedurom.

Njegovi odvjetnici mogli bi u ovom slučaju zatražiti odbacivanje optužnice. Mogu tvrditi da je riječ o selektivnom i osvetničkom progonu, ali i pozvati se na pravo na slobodu govora. Ključno pitanje bit će predstavlja li objava na društvenim mrežama stvarnu prijetnju. Sud to može procijeniti i prije nego što slučaj dođe pred porotu.

Comeyjeva kći tvrdi da je smijenjena zbog oca

U odvojenom slučaju, sudac je u utorak dopustio nastavak tužbe koju je podnijela Comeyjeva kći Maurene. Ona osporava otkaz koji je dobila u Ministarstvu pravosuđa.

Tvrdi da je smijenjena zbog povezanosti s ocem. Traži isplatu zaostalih primanja i pokrivanje troškova postupka.

Maurene Comey radila je na nekim od najpoznatijih slučajeva saveznog tužiteljstva u New Yorku, uključujući postupke protiv Seana Diddyja Combsa, Jeffreyja Epsteina, Ghislaine Maxwell i senatora Roberta Menendeza.

Maurene Comey Foto: Associated Press via Guliver

Otkaz je dobila dva tjedna nakon što je porota proglasila Combsa krivim po dvjema točkama optužnice za organiziranje prostitucije. U e-mailu iz Washingtona navedeno je da je smijenjena "u skladu s 2. člankom Ustava SAD-a".