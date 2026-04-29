Čelnik zemlje u kojoj bjesni rat najavio izvoz oružja: "Na stolu je i prijedlog za naše američke partnere"

Ukrajina se priprema za izvoz oružja jer zemlja proizvodi više nego što je potrebno njezinim oružanim snagama, rekao je u utorak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

"U nekim proizvodnim područjima trenutno imamo do 50 posto viška kapaciteta", rekao je Zelenski u svom večernjem obraćanju.

"Izvoz ukrajinskog oružja postat će stvarnost. Ukrajinska vojska uvijek će imati pravo na prioritet i dovoljnu opskrbu - uzet će sve ono što je potrebno, a količina iznad toga ići će u izvoz."

Zelenski je rekao da Ukrajina već surađuje sa zemljama Bliskog istoka, Europe i Kavkaza u okviru posebnog formata suradnje poznatog kao "sporazumi o dronovima". "Na stolu je i prijedlog za naše američke partnere", dodao je.

Sporazum bi mogao uključivati ​​izvoz dronova, obrambenih sustava i drugih vrsta oružja i smatra se načinom jačanja financijskog stanja zemlje.

"Ponovit ću, uvjeti moraju biti korisni za Ukrajinu, mora postojati jasan nadzor, a prihod od izvoza mora ojačati ukrajinsku obranu. Tako će i biti", rekao je Zelenski.

Ukrajina je znatno povećala proizvodnju oružja otkako je Rusija pokrenula svoju punu invaziju prije više od četiri godine.