Pred nama je razdoblje dosta promjenljivog vremena jer će u naše krajeve povremeno prodirati vlažan oceanski zrak koji će nam donijeti dosta oborina. Više donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

Noću i ujutro oblačno s kišom, uz najviše oborina na sjevernom Jadranu i u gorskom području. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren jugozapadni i južni. Na Jadranu većinom umjereno, a na sjevernom dijelu ponegdje i jako jugo. Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 6 do 10, a na Jadranu od 12 do 15 stupnjeva.

U Središnjoj Hrvatskoj oblačno, povremeno s kišom. Poslijepodne i osobito navečer povremeno umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 10 do 12 stupnjeva.

Pretežno oblačno i u istočnim krajevima, povremeno kiša, osobito od sredine dana. Vjetar slab do umjeren južni, a krajem dana sjeverozapadni. Temperatura od 11 do 13 stupnjeva.

U Gorskom području i na sjevernom Jadranu oblačno s kišom, a na moru lokalno pljuskovima i grmljavinom. Na Jadranu većinom umjereno, ponegdje i jako jugo koje će okretati na jugozapadnjak, a zatim sjeverozapadnjak i to najprije duž zapadne obale Istre. Navečer, bura osobito podno Velebita. Najviša temperatura u gorskom području od 7 do 12, na Jadranu od 12 do 17 stupnjeva.

Povremena kiša, mjestimice pljuskovi i grmljavina i u Dalmaciji. Puhat će slabo i umjereno, ponegdje i jako jugo zatim jugozapadnjak pa sjeverozapadnjak. Temperatura od 14 do 18 stupnjeva.

U četvrtak u unutrašnjosti u noći i ujutro magla, Zatim djelomice sunčano. Od petka pretežno oblačno povremeno s kišom, osobito u gorju gdje potkraj subote može biti u susnježice i snijega. Od petka još malo hladnije.

Na Jadranu u četvrtak većinom sunčano. Od petka promjenljivo i pretežno oblačno povremeno s kišom, ponegdje pljuskovima i grmljavinom te lokalno i obilnijom oborinom. U četvrtak slaba i umjerena bura, u petak jugo ponegdje i jako, a u subotu bura i to najprije na sjevernom dijelu.

Po svemu sudeći slijedeći tjedan ponovno oborine osobito od utorka.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.