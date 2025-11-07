Sunce, magla i kiša: Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Diljem unutrašnjosti je u petak bilo magle, ponegdje i dugotrajnije, i niskih oblaka. Na Jadranu je, pak, prevladavalo sunčano vrijeme, osim na jugu Dalmacije gdje su se skupljali oblaci.

To je posljedica približavanja ciklone s frontalnim sustavom koja je danas prelazila Tirensko more, a u subotu će se premještati preko Jadrana, odnosno Jonskog mora.

S obzirom na poziciju ciklone, najviše će biti zahvaćeni jug, a kasnije tijekom dana i istok zemlje, dok će se na sjevernom Jadranu promjena najmanje osjetiti.

U takvim uvjetima jutro u unutrašnjosti ponegdje maglovito, osobito na istoku zemlje gdje vidljivost može biti osjetno smanjena. Moguća je i rosulja. U područjima bez magle pretežno do posve oblačno.

Dosta oblaka se očekuje i u Dalmaciji gdje može biti povremene kiše ili pljuskova s grmljavinom, dok će na sjevernom Jadranu ostati vedrije, uz tek malu naoblaku.

Vjetar na kopnu slab. Na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura, na jugu će rano ujutro okrenuti na jugo.

Najniža temperatura u nizinama unutrašnjosti od 4 do 7, u gorju od 1 do 4. Na obali i otocima od 7 na sjeveru do 14 na jugu, u zaleđu nekoliko stupnjeva niža.

U središnjoj Hrvatskoj danju pretežno oblačno, tek ponegdje uz kraća sunčana razdoblja. Vjetar slab, a dnevna temperatura oko 10 stupnjeva.

U Slavoniji drugi dio dana oblačan. Mjestimice može pasti malo kiše, osobito na krajnjem istoku. Uz slab vjetar i ovdje temperatura oko 10 stupnjeva.

U gorju umjereno do pretežno oblačno, i svježe, s najvišom dnevnom temperaturom između 5 i 10. Na sjevernom Jadranu i dalje pretežno sunčano i vjetrovito. Puhat će umjerena bura, prema jugu i sjeverozapadnjak. Temperatura između 15 i 18.

U Dalmaciji pretežno oblačno. Na sjevernom dijelu malo sunčanije, uz buru i sjeverozapadnjak, a na jugu povremeno s kišom ili grmljavinskim pljuskovima, uz jugo. Temperatura od 15 do 18.

Na kopnu promjenjivo i oblačno

Krajem ovog i početkom sljedećeg tjedna na kopnu promjenjivo oblačno. Jutra mogu biti maglovita, lokalno se magla može i dulje zadržati, osobito u utorak.

Može pasti malo kiše, većinom u ponedjeljak, na istoku. Neće biti većih promjena temperature, iako će biti hladnije u područjima s dugotrajnijom maglom.

U nedjelju i ponedjeljak u Dalmaciji promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, osobito na jugu gdje će biti i pljuskova uz moguću grmljavinu i obilniju oborinu, ponajviše u noći na ponedjeljak.

Na sjevernom Jadranu sunčanije. U utorak će posvuda prevladavati sunčano. Puhat će slaba do umjerena bura, podno Velebita jaka, u Dalmaciji i istočnjak te jugo na krajnjem jugu. U utorak će vjetar

oslabjeti. Temperatura bez veće promjene.

Vikend će biti najsunčaniji na sjevernom Jadranu. Unutrašnjost očekuju maglovita jutra, uz malo oborine, a nedjelja će biti povoljniji dan za boravak na otvorenom.

Pred Dalmacijom je nekoliko kišovitih dana. Kiše neće biti cijelo vrijeme i neće padati posvuda, ali su pljuskovi mogući na cijelom jugu. Stabilnije vrijeme očekuje nas tek od utorka, ali više o tome sljedećih dana.