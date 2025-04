U subotu će se prema nama s juga pružati greben povišenog tlaka pa će u većini krajeva doći do stabilizacije vremena, osobito za Uskrs. Novi prodori vlažnog i nestabilnog zraka na vidiku su od utorka, premda će manja količina početi pritjecati u drugom dijelu ponedjeljka i to u najzapadnije predjele.



U subotu ujutro i prijepodne pretežno ili barem djelomice sunčano. Samo mjestimice uz više oblaka u Gorskom kotaru i na širem riječkom može pasti malo kiše. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 9, na Jadranu većinom od 9 do 12 Celzijevih stupnjeva.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano mjestimice uz umjeren razvoj dnevne naoblake. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a najviša temperatura 20 ili 21 stupanj.



Slično vrijeme bit će i u istočnim predjelima. I ovdje poslijepodne ugodno toplo uz temperaturu ponegdje do 23 stupnja.



U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu djelomice sunčano. Na širem riječkom području i u unutrašnjosti Istre još može pasti malo kiše, a sredinom dana i pokoji pljusak. U gorju slab i umjeren jugozapadnjak. Na Jadranu većinom umjeren vjetar s jugozapada i juga. Najviša temperatura od 15 stupnjeva u Gorskom kotaru do 20 na otocima.



U Dalmaciji pretežno sunčano. Jedino još u unutrašnjosti umjeren dnevni razvoj oblaka, no suho. Vjetar većinom slab, a temperatura oko 20 stupnjeva.



U nedjelju pretežno sunčano i tiho. U ponedjeljak uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje uz više oblaka može pasti malo kiše. U utorak promjenjivo pa uglavnom poslijepodne valja očekivati i lokalne pljuskove. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak koji će u višem gorju ponegdje biti i jak. Iznadprosječno toplo - osobito u ponedjeljak.



Na jadranu pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, češćom u utorak kad na širem riječkom području postoji mala vjerojatnost za pljusak. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a u utorak sjeverozapadnjak. Posvuda razmjeno toplo.



Po svemu sudeći od utorka do petka ponovno slijedi promjenljivo do pretežno oblačno povremeno s kišom i pljuskovima, osobito u unutrašnjosti gdje može biti i obilnije oborine. I dalje razmjerno toplo, osobito u Dalmaciji.