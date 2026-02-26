U Sarajevu otkrio minibus ukraden u Belgiji, ondje ga dočekao šok: "Mafijaši su me tražili..."

Belgijac Kurt Hillaert iz Genta ispričao je nevjerojatnu priču o ukradenom vozilo koje nisu mogli riješiti ni policija niti osiguranje. On se nakon više zatvorenih vrata sam odlučio uputiti u Sarajevo, gdje je kombi lociran, no da bi dobio vlastito vozilo, morao je platiti bandi.

Kako je rekao, sve je počelo početkom svibnja prošle godine kad je muškarac došao kod njega unajmiti minibus. Rekao je da sa suprugom i djecom želi posjetiti baku koja je hospitalizirana u Njemačkoj, a Hillaert je uzeo kopiju njegove putovnice, sredio papire i dao mu vozilo, ne sluteći da bi mogao nastati ikakav problem.

No vozilo ni nakon produljenja od tjedan dana nije vratio, a isključio je i uređaje za praćenje koji su bili ugrađeni u minibus. Adresa u Antwerpenu koju je muškarac ostavio pokazala se lažnom. Sve je prijavio policiji, gdje je nastala prava zavrzlama između osiguravateljskih kuća, policijskih službenika i suda - nitko mu nije mogao pomoći u ponovnoj aktivaciji uređaja za praćenje koji je bio ugrađen u vozilo. Angažirao je i odvjetnika te je podnio prijavu istražnom sucu. No ni tada se ništa nije pomaknulo, prenosi HNL.

Serija prevara vodila u BiH

U međuvremenu je preko Facebooka stupio u kontakt sa 17 drugih oštećenih iz Nizozemske i Flandrije, koje je opljačkao isti muškarac.

"Preko te grupe došli smo i do njegova bivšeg punca, Nijemca, koji nam je dao njegov pravi identitet i adresu. Ponovno sam otišao policiji s tim informacijama, ali opet su mi rekli da ništa ne mogu učiniti i da ja sam ne smijem provoditi istragu. Izluđivalo me to", ispričao je Hillaert.

Kad se uređaj slučajno ponovno aktivirao početkom kolovoza, u autopraonici u BiH, a u policiji su mu rekli da će proslijediti Interpolu, što bi značilo još odgađanja, povukao je radikalan potez. S muškarcem iz BiH kojeg je slučajno upoznao kao klijenta, a koji ima rođaka u sarajevskoj policiji, odmah avionom otišao u Sarajevo.

"Taj nas je dočekao, ali je tražio da mu platim jer od belgijske policije nije dobio nikakvu informaciju i radio je po mojoj narudžbi. Morao sam mu dati 1.000 eura. Rekao mi je da se moj minibus nalazi kod najveće mafijaške bande u zemlji. Tamo je bilo oko 500 vozila, sva ukradena. Moj plan bio je: potajno otići tamo, ponovno ukrasti svoje vozilo i pobjeći", ispričao je Hillaert.

No, tamo su ga dočekala "četiri mafijaša, bodybuildera", koji su tražili 10.000 eura.

"Prvo nisu htjeli priznati da je to moje vozilo. Broj šasije nije se poklapao, a minibus je imao švicarske registarske oznake. Ali imao sam rezervni ključ i on je normalno radio. Onda su tražili 10.000 eura. To sam odbio. Bio sam prestravljen, ali već sam bio tako daleko stigao. Nisam se htio vratiti kući bez svog vozila. Na kraju su pristali na 1.000 eura i obećanje da ću u Belgiji obustaviti istragu. Mogao sam otići… i otišao sam", prepričao je i rekao da je jako riskirao vožnjom ilegalnog, ukradenog vozila do Belgije.

Ogorčen jer mu, kako kaže, mjesecima nisu pomogli ni policija ni pravosuđe. Tek su ga četiri mjeseca kasnije nazvali da pitaju što želi uraditi s GPS uređajima. Uvjeren je da počinitelji računaju na neučinkovitost belgijske policije, što, kaže, pokazuje i to da je brzo pronašao još 17 žrtava istog čovjeka te da se takvi slučajevi moraju drukčije rješavati.