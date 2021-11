Vrijeme će biti bez veće promjene do ponedjeljka, kada će zahladnjeti. Vremensku prognozu donosi meteorolog Darijo Brzoja.

Ulaskom u posljednju dekadu studenog polako se približavamo i prvom zimskom mjesecu u sezoni. Samo deset dana dijeli nas od prosinca, a nakon ovog vikenda koji nam slijedi, i vrijeme će početkom sljedećeg tjedna biti barem malo primjerenije dobu godine.

Za sad je još uvijek relativno toplo, osobito na moru, a uz pretežito osunčano nebo, ugodno će se posvuda zadržati i tijekom vikenda.

U polju smo visokog tlaka, i dalje pod utjecajem ove prostrane anticiklone i u takvoj situaciji nas očekuje stabilno i suho, te većinom sunčano vrijeme. Početkom slijedećeg tjedna u jugozapadnoj struji će nam pritjecati vlažan i nestabilan zrak, pa će se i vremenska situacija promijeniti.



No prije tog, lijepi dani vikenda. U noći i ujutro u kopnenom dijelu mjestimice magla, a ovoj mirnoj i stabilnoj atmosferi može je biti i uz zapadnu obalu Istre. Inače će u subotu prevladavati sunčano u većini krajeva. Vjetar uglavnom slab, na krajnjem istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od -2 do 3, a na Jadranu od 8 do 12 stupnjeva.

Poslijepodne pretežno sunčano, a navečer će ponovno mjestimice biti magle. Temperatura oko 12 stupnjeva.



Slično i u Slavoniji i Baranji. Danju dosta sunca, tek ponegdje uz umjeren sjeverozapadni vjetar, dok se najviša dnevna temperatura očekuje između 11 i 14 stupnjeva.



I u gorskoj Hrvatskoj će većinom prevladavati sunčano. Vrijeme će i biometeorološki biti vrlo povoljno, potičući dobro raspoloženje i elan. Ovakve dane svakako treba iskoristiti za neku fizičku aktivnost: planinarenje, možda šetnju prirodom ili uz more. A i na moru će prevladavati sunčano i bit će toplije nego u gorju, očekivano. U gorskoj Hrvatskoj sutra oko 12, a na Jadranu, ponegdje i 18 stupnjeva.



I u Dalmaciji će prevladavati sunčano i ugodno toplo. Puhat će tek slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti većinom između 16 i 19 stupnjeva.



I u nedjelju stabilno. U kopnenim krajevima ujutro s maglom, potom djelomice sunčano i ne hladno. U ponedjeljak stiže promjena vremena, očekuje nas oblačno i kišovito, uz sjeverac s kojim će postupno zahladnjeti. Pri tom u gorju s ponedjeljka na utorak može biti i susnježice i snijega.



Na Jadranu također u nedjelju još veći dio dana djelomice ili pretežno sunčano, a navečer te osobito u ponedjeljak i utorak, nestabilnije, promjenjivo uz kišu i pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Zapuhat će umjereno jugo, a krajem ponedjeljka na sjevernom dijelu bura koja će se u utorak proširiti i na srednji Jadran. S kišom i burom i na moru početkom tjedna svježije.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr