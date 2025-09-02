Je li s rujnom došao kraj sunčanju i kupanju? Meteorolog otkriva kakvo nas vrijeme očekuje

Zakoračili smo u rujan, no lijepom vremenu nije kraj. Usprkos lokalno obilnoj kiši u ponedjeljak, i sunčanja i kupanja još će biti.

Procjene za sljedećih nekoliko tjedana su temperatura malo viša od one uobičajene za rujan, osobito u prvoj polovici mjeseca, te ipak manjak oborine ukupno gledajući.

Priroda ovog mjeseca ipak daje sve veći prostor prodorima vlažnog oceanskog zraka s Atlantika, no očekujemo ih manje nego je to u jednom prosječnom rujnu uobičajeno.

Dobre su to vijesti i za nadolazeću berbu i za nastavak turističke sezone u jednom mirnijem, relaksirajućem tonu.

Stabilnije vrijeme

Preko našeg područja premješta se atmosferski poremećaj koji će u srijedu do kraja dana odmaknuti nešto dalje, pa će i vrijeme biti stabilnije.

Pred nama je promjenjivo oblačno jutro, sa sunčanim razdobljima, ponegdje duljim, no mjestimice još može biti i kiše ili ponekog pljuska, za što je vjerojatnost najveća na istoku i jugu zemlje.

Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar: na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura će biti uglavnom između 15 i 20 stupnjeva, samo u gorju moguće malo i niža.

Sunce i nešto naoblake u središnjoj Hrvatskoj očekuje se i tijekom dana. Rijetko poneka kap kiše, a prema večeri razvedravanje. Uz vjetar sa sjevera bit će malo manje toplo nego danas, očekuje nas oko 25-26 stupnjeva.

U istočnim predjelima promjenjivije, no isto s tendencijom postupnog smirivanja i razvedravanja prema kraju dana.

No prije tog, bit će mogući i pljuskovi. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će ovdje biti 24 ili 25 stupnjeva.

Mogućnost lokalnih pljuskova

I u gorskoj Hrvatskoj stoji mogućnost za lokalni pljusak ili još malo kiše, no također će biti i sunca. A sve više poslijepodne i na sjevernom Jadranu. Na moru će puhati uglavnom umjeren sjeverozapadnjak, dok će navečer podno Velebita zapuhati bura. Najviša dnevna temperatura, u gorju oko 23, a na moru 25 ili 26 stupnjeva.

U Dalmaciji dovoljno sunčana vremena u srijedu, osobito poslijepodne i sjevernije u regiji. Na jugu će se oblaci najdulje zadržavati i u zaleđu gdje će biti moguć poneki pljusak ili malo kiše.

Puhat će sjeverozapadnjak, a u noći na četvrtak uz obalu mjestimice bura. Temperatura u Dalmaciji sutra ide i do 28 stupnjeva, a temperatura mora i dalje je većinom između 23 i 25,

UV indeks uglavnom visok na Jadranu

Dok će prosječan dnevni UV indeks u srijedu u unutrašnjosti biti umjeren, a na Jadranu uglavnom visok.

U nastavku tjedna nas očekuje većinom sunčano vrijeme, ponegdje uz umjerenu naoblaku.

U petak navečer i u noći na subotu na kopnu će se prolazno naoblačiti uz mogućnost za malo kiše ili pljusak. Puhat će vjetar sa sjevera, no temperatura se neće značajnije mijenjati. U sljedećem razdoblju treba računati i na sve češću pojavu jutarnje magle, na što posebno upozoravamo vozače.

Na Jadranu će u nastavku tjedna prevladavati sunčano i vrlo toplo. Puhat će većinom sjeverozapadnjak, povremeno jugozapadnjak, a podno Velebita u četvrtak i subotu i bura.

Temperatura će ići i do 29 stupnjeva, a noću će biti oko 20: što se Jadrana tiče, pred nama je jedno lijepo kasno ljetno razdoblje.

Vikend izgleda dobro: još malo sunčanog odmora prije početka škole. A najnoviji izračuni predviđaju i nastavak sunčanog i toplog vremena i u prvoj polovici sljedećeg tjedna.