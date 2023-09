Ljeto još nije gotovo? Pogledajte kakve nas temperature očekuju do kraja tjedna

Iznad europskog kontinenta uspostavio se vrlo stabilan vremenski sustav. Prema jugu Balkanskog i zapadu Pirenejskog poluotoka održavaju se dva jaka ciklonalna vrtloga između kojih se prostire vrlo postojan visinski greben s vrlo jasnim otiskom anticiklone u prizemlju.

Vrlo je izvjesno da će se ovakva situacija zadržati do sredine slijedećeg tjedna. Za vrijeme u našoj zemlji to znači sunčano i stabilno, no do vikenda vjetrovito, osobito na Jadranu gdje će biti jake na udare i olujne bure - što je posljedica razlike u tlaku između ove anticiklone i sredozemne ciklone.

U srijedu ujutro vedro, u unutrašnjosti uz slab do umjeren sjeveroistočnjak. Na Jadranu dosta vjetrovito uz umjerenu i jaku na udare i olujnu buru pa - za ovo područje - i dalje je na snazi Meteoalarm. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti većinom od 11 do 16, na moru između 20 i 25 Celzijeva stupnjeva.

U nastavku u Središnjoj Hrvatskoj sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša temperatura od 26 do 28 stupnjeva.

Vrlo slično vrijeme bit će i u istočnim predjelima uz najvišu temperaturu ponegdje i do 29 stupnjeva.

U Gorskom području i na Jadranu sunčano. U gorju će puhati slab i umjeren sjeveroistočnjak uz slab i umjeren razvoj oblaka. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslijepodne prema otvorenom moru mjestimice sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u gorskom području od 21 do 25, a na Jadranu od 27 do 30 stupnjeva.

U Dalmaciji sunčano uz slab dnevni razvoj oblaka. Vjetrovito uz umjerenu i jaku buru, poslijepodne prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Temperatura od 29 do 32 stupnja.

Zbog bure more ponegdje stupanj svježije no i dalje posvuda ugodno toplo. Slijedećih dana u unutrašnjosti će prevladavati sunčano, a vjetar slab do umjeren. Jutro svježe, a poslijepodne posvuda vrlo toplo.

Na Jadranu pretežno sunčano, osim na krajnjem jugu u četvrtak gdje se zbog blizine sredozemne ciklone ne isključuje mogućnost kratkotrajnog pljuska. Puhat će umjerena bura, u četvrtak ponegdje i jaka bura. Poslijepodne, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Noći će biti tople, a poslijepodne većinom vrlo toplo ili vruće.

Po svemu sudeći do sredine tjedna posvuda sunčano i vrlo toplo ponegdje i vruće, osobito na Jadranu. Za mnoge vrijeme kakvo se samo može poželjeti.

