Odvjetnik o uhićenim Boysima u Grčkoj: "Obratit ćemo se sudu, kad budemo sigurni da neke možemo izvući van"

Istraga oko hrvatskih državljana uhićenih u Grčkoj trajat će najmanje još nekoliko tjedana, otkrio je premijer Andrej Plenković.

Ponovio je kako je od grčkih vlasti zatražio pošteno i brzo suđenje, te mogućnost njegova nastavka u Hrvatskoj za nekaznena djela. Istodobno, grčki odvjetnik koji brani 96 hrvatskih državljana kaže - svi su sigurni, diskriminacije u zatvorima nema i dobrog su duha.

"Obratit ćemo se najprije sucu, to trebate znati - ali tek kad budemo imali čvrste temelje za to i kad budemo sigurni da neke ljude možemo izvući van. Nećemo ništa raditi samo kako bismo nešto radili. Napravit ćemo sve što moramo, kad budemo sigurni da ćemo to uspjeti", poručio je Athanasios Kaimenakis, odvjetnik navijača.

"Mi bismo jamčili kao država državi, a to znači ako država Hrvatska jamči državi Grčkoj, onda će oni nama kao partnerskoj zemlji unutar EU-a vjerovati. To znači to. Odnosi među državama su sjajni, moji odnosi s kolegom Mitsotakisom su izvanredni", istaknuo je Plenković.

