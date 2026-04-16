Za vikend sunce i temperature iznad 20 stupnjeva, a onda preokret

Sredozemna ciklona se odmiče sve dalje prema jugoistoku, a sa sjevera i dalje jača greben anticiklone.

Idućih dana to znači dosta stabilnije i sunčanije vrijeme u našim krajevima, iako nije u potpunosti isključena mogućnost ponekog popodnevnog pljuska.

Jutro u većini predjela pretežno sunčano, ponegdje u unutrašnjosti može, prolazno, biti nešto više oblaka. Vjetar na kopnu slab do umjeren, sjevernih smjerova. Na obali će puhati slaba do umjerena bura koja lokalno može imati jake, čak i olujne udare, osobito u Velebitskom kanalu.

Najniža temperatura u unutrašnjosti između 9 i 12, u gorju nekoliko stupnjeva manje, a na moru od 13 do 17. U središnjoj Hrvatskoj danju pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, a temperatura od 22 do 25. U Slavoniji također pretežno sunčano i suho. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura između 21 i 24.

U Gorskoj Hrvatskoj pretežno sunčano, ali ovdje su i dalje mogući lokalni popodnevni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a temperatura između 19 i 22.

Na sjevernom Jadranu u nastavku dana pretežno sunčano. Puhat će umjerena bura, prema kraju dana će u Velebitskom kanalu jačati i biti jaka do olujna. Poslijepodne će uz zapadnu obalu Istre puhati sjeverozapadnjak. U najtoplijem dijelu dana temperatura između 21 i 24.



U Dalmaciji sunčano i toplo. Jutarnja bura će tijekom popodneva okrenuti na jugozapadnjak uz obalu, osobito na jugu, i sjeverozapadnjak prema otvorenom moru. Navečer se ponovno očekuje bura. Najviša temperatura između 22 i 25.

Tri dana kopno

U subotu i nedjelju na kopnu pretežno sunčano i razmjerno toplo. Potkraj nedjelje naoblačenje pa će u ponedjeljak biti promjenjivo, mjestimice s kišom, a moguća je i grmljavina. Vjetar u subotu mjestimice umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 11, a najviša dnevna između 19 i 24.

Tri dana more

Na moru u subotu i nedjelju pretežno sunčano i toplo. U ponedjeljak promjenjivo, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. U subotu će puhati umjerena bura, u nedjelju sjeverozapadnjak, a u ponedjeljak jugo. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna između 20 i 25.

Sljedeći vikend

Nekoliko stabilnijih dana donijet će nam sunčano i toplo vrijeme. Iako u petak još ponegdje može pasti malo kiše, uglavnom u gorju, za vikend će biti suho i ugodno za boravak i aktivnosti na otvorenom. Iako je danju toplo, nemojte zaboraviti da u jutarnjim satima ipak treba slojevita odjeća jer su najniže temperature i dalje desetak stupnjeva.