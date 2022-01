Dok je na Jadranu vrijeme uglavnom vedro i relativno ugodno, u kopnenim krajevima uz sunce ima i povećane naoblake, a i dosta je hladnije. Vremensku prognozu donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

U nedjelju će i u unutrašnjosti temperatura napokon osjetno porasti – moglo bi biti oko 12, dakle i na kopnu će biti ugodnije, no nažalost to zatopljenje bit će i kratkog daha jer nas veći dio idućeg tjedna opet čeka zima.

Ne samo zima, nego i oborine. No o tom ćemo više i detaljnije u nedjelju, za sad je bitno da smo i dalje u polju povišenog tlaka, zrak je relativno hladan i suh, a kako će nam u nedjelju u blizini biti i ova fronta, u istočnim i sjevernim krajevima prolazno će biti i oblačnije nego drugdje.

A to drugdje veći dio dana očekuje sunčano vrijeme. Dakle zapad, jugozapad, gorje i Jadran, od jutra pretežno vedro. Na istoku i sjeveru promjenjivije, ali isto uz sunčana razdoblja. Prijepodne i sredinom dana, u Podravini, Baranji i istočnoj Slavoniji kap kiše, možda, više ne, nego da, no mala mogućnost ipak stoji. U unutrašnjosti u početku i slab do umjeren jugozapadnjak, na Jadranu zapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura, na kopnu od -2 do dva, u gorju lokalno niža, dok će na moru biti većinom između dva i šest stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj poslijepodne pretežno sunčano. U sjevernim krajevima i prema istoku zapuhat će sjeverozapadnjak, dok će temperatura biti nekoliko stupnjeva viša od najviše subotnje: očekujemo 11 do 13.

U Slavoniji i Baranji promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Više sunca svakako poslijepodne. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti između 10 i 13 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano ili čak potpuno vedro. Na moru će puhati uglavnom zapadnjak i sjeverozapadnjak, a temperatura će biti od 10 do 13 stupnjeva. U gorju u nedjelju također za kraj siječnja dosta toplo, od osam do 12.

U Dalmaciji isto sunčano. Slaba i umjerena bura već će ujutro okrenuti na sjeverozapadnjak, a temperatura će danju biti, kao i u većem dijelu zemlje od 10 do 13 stupnjeva.

Novi tjedan

Nakon kratkog zatopljenja, u prvoj polovici sljedećeg tjedna, novo zahladnjenje. S atmosferskim poremećajem koji nam stiže u ponedjeljak bit će kiše i susnježice, a u gorju snijega. Promjenjivo i sredinom tjedna, i dalje uz mogućnost slabih oborina. Dodatno, bit će i vjetrovito uz sjeverac i sjeverozapadnjak.

U ponedjeljak kiša i na Jadranu, a s kišom jugo. Već krajem dana postupno će vjetar okretati pa će u utorak na većem dijelu Jadrana puhati jaka bura. No brzo će i slabjeti. U srijedu potom sjeverozapadnjak. Inače, izmjenjivat će se sunce i oblaci, dok se temperatura na moru neće mijenjati.

