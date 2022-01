Istočna obala SAD-a dočekala je snježnju oluju. Velika mećava pogodila je regiju prvi put u četiri godine.

Predviđa se da će se oluja protezati od Carolinasa do Mainea, gutajući orkanske vjetrove u obalnim dijelovima. Pet država proglasilo je izvanredno stanje. Guverneri New Yorka, New Jerseyja, Marylanda, Rhode Islanda i Virginije poručili su stanovnicima da se zbog vlastite sigurnosti klone cesta.

Guvernerka New Yorka Kathy Hochul predložila je stanovnicima da ostanu kod kuće "sa šest kutija piva i pričekaju".

Gradonačelnica Bostona, Michelle Wu, grada kojem snježne padaline nisu strane, rekla je da bi oluja mogla biti "povijesna".

U Novoj Engleskoj moglo bi pasti više od dva metra snijega. Meteorološki dužnosnici također upozoravaju na poplave u blizini obale.

Nor’easter just getting started in Boston. ❄️ pic.twitter.com/08uAcUkERc — Jonathan Berk (@berkie1) January 29, 2022

Više od 5000 američkih letova otkazano je između petka i nedjelje, prema FlightAwareu, piše BBC.

Prognostičari kažu da postoji šansa da će oluja, poznata kao Nor'easter, prekriti područje Bostona s do 61 cm snijega.

Stručnjaci kažu da će oluja proći kroz bombogenezu, što znači da se očekuje da će se hladniji zrak pomiješati s toplijim morskim, što će dovesti do brzog pada atmosferskog tlaka. Proces dovodi do takozvanog bombaškog ciklona.

"Putovanje bi trebalo biti ograničeno samo na hitne slučajeve", upozorila je Nacionalna meteorološka služba (NWS) u Bostonu.

"Ako morate putovati, sa sobom nosite zimski komplet za preživljavanje. Ako zaglavite, ostanite sa svojim vozilom", istaknuli su.

WABC's @wallerABC7 and WCVB's @WxManAJB have the latest as a Nor'easter slams the East Coast and states of emergency are issued.https://t.co/Buw3l1p0Zj pic.twitter.com/Sy5JiVA72o — Good Morning America (@GMA) January 29, 2022

Sniježno nevrijeme okovalo SAD: Kaos u prometu, stotine tisuća ljudi bez struje...

Ciklona bomba: Stotine prometnih nesreća zbog snježne oluje, zatvorene škole, otkazani letovi

Snažna oluja počela je zahvaćati obalu zemlje u ranim jutarnjim satima u subotu, a snježne padaline već su prekrile brojne države.

Bryce Williams, meteorolog sa sjedištem u Bostonu, rekao je za New York Times da će tamo biti najteže do subote navečer prije nego što se uvjeti razbistre tijekom vikenda.

"Ako ne morate biti vani, pokušavamo reći: ostanite kod kuće do nedjelje", rekao je za novine.

Očekuje se da će vjetar ojačati, vjerojatno dostići brzinu na razini uragana, prema NWS-u i Accuweatheru. Širom sjeveroistoka izdano je upozorenje na mećavu, prvi put od 2018. godine.