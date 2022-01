Olujni vjetar na cijelom je priobalju u utorak rušio stabla i električne kablove, dizao krovove kuća i prevrtao vozila, a dio građana na nekoliko sati bilo je i bez struje.

Županijski centar 112 Rijeka primio je više dojava o nepogodama koje je uzrokovao olujni vjetar na području Primorsko-goranske županije, izvijestili su na stranicama Ravnateljstva Civilne zaštite.

Na području općine Čavle slomljeno je nekoliko telefonskih stupova, a stablo je palo na prometnicu. U Crikvenici, u Ulici kralja Tomislava, vjetar je odnio dio limenog krova obiteljske kuće. Slomljen je telefonski stup u Selcu, u Dramlju je srušeno stablo u dvorištu obiteljske kuće, a na lokalnoj cesti na području Kraljevice prevrnuo se kamion. U naselju Križišće na obiteljsku kuću pao je električni kabel.

Na području Rijeke stablo je palo na osobno vozilo u Ulici Braće Stipčić i na predjelu Orehovica, a na skladištu u luci, na Zagrebačkoj obali, vjetar je odnio dio limenog krova.

Zbog slomljenih stupova na dalekovodnoj mreži naselja Tribalj, Drivenik i Grižane u Vinodolskoj općini 1.000 korisnika bilo je bez električne energije od 12,22 do 14,26 sati, a u naselju Bribir u Vinodolskoj općini 200 korisnika od 13,15 do 15,14 sati.



U Splitsko-dalmatinskoj županiji, Županijski centar 112 Split zaprimio je tijekom dana dvadesetak dojava o srušenim stablima, polomljenim granama, prometnim znakovima i raznim predmetima koji su pali na cestu i ometaju promet. Po dojavama su obaviještene nadležne službe. Nije bilo prijava o većim štetama.



U Dubrovačko-neretvanskoj županiji, most Dr. Franjo Tuđman zbog jakog vjetra bio je zatvoren za sav promet od 10. siječnja u 16,50 sati do 11. siječnja u 11 sati. Ponovno je zatvoren u 15, 50 sati, izvijestili su iz Ravnateljstva Civilne zaštite.