Zima je odlučila pokazati zube. Obilne snježne oborine pogodile su Tursku i Grčku. Cestovni i zračni promet odvijaju se uz velike probleme, škole su zatvorene, a prognoze nimalo dobre. Nakon više desetaka centimetara snijega, stižu debeli minusi.

Obilan snijeg zarobio je više od 200 ljudi u vozilima na jugoistoku Turske. Spasilačke službe doslovno su morale otkopavati svako vozilo da bi izvukle putnike. Operacija izvlačenja trajala je 12 sati. Nema izvješća o ozlijeđenima.



No, najmanje tri osobe poginule su u prometnoj nesreći izazvanoj prometnim kaosom do kojeg je dan ranije došlo zbog obilnog snijega, a još je najmanje 18 ljudi ozlijeđeno kada je vozač autobusa u sjevernoj pokrajini Tokat izgubio kontrolu nad vozilom, koje je zatim završilo u jarku i prevrnulo se.

No nije samo jugoistok zemlje pogodilo zimsko nevrijeme. Snijeg i hladnoća pogodili su i drugi kraj zemlje, Istanbul. Zbog 40 centimetara snijega, zračna luka je bila prisiljena obustaviti sve letove.



Yahya Ustun, viši potpredsjednik Turkish Airlinesa za odnose s medijima, objavio je na Twitteru da je nacionalna aviokompanija obustavila svoje operacije na aerodromu Istanbul do utorka u četiri sata ujutro po lokalnom vremenu.

Olumsuz hava koşullarının İstanbul'da etkisini bir süre daha göstermesi bekleniyor. Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04:00'a kadar durdurma kararı aldık. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) January 24, 2022

''Dragi putnici, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, svi letovi na aerodromu Istanbul privremeno su obustavljeni radi sigurnosti”, objavio je i operater aerodroma Istanbul IGA na Twitteru.

📢To the attention of our passengers. pic.twitter.com/W8Mg5ngdRu — İGA Istanbul Airport (@igairport) January 24, 2022

Puno posla imaju i vozači u Grčkoj. Veći dio zemlje prekrio je snijeg, bez struje su ostala neka planinska sela, ali i neki dijelovi pojedinih gradova, pahulje su padale sve do otoka Krete na jugu, temperature su ispod nule, a na cestama je bljuzga.

''Čini se da ako budemo oprezni, možemo uživati u snijegu. Oprezno, s lancima za snijeg ili čarapama za gume sve će biti dobro'', kaže Yiorgos Kioiloglou, vlasnik automehaničarske radionice.

Na obilan snijeg vlasti su građane upozorile porukama koje su tijekom vikenda primali na mobitele. Svi se pozivaju da danas i sutra kretanje svedu na minimum. Zbog snijega su zatvorene i sve škole, a nastava je organizirana na daljinu. No nisu svi poslušali upute.

''Čim smo došli do ove točke, zapeli smo. Ovdje smo već tri sata. Ispočetka nije bilo puno snijega, svega nekoliko centimetara na cesti. No, kako vrijeme ide, situacija je sve lošija, a vrijeme se pogoršava'', kaže vozač Theodoris Petrou.

U glavnom gradu brojne ceste su zatvorene, u drugima je ograničeno kretanje teretnim vozilima. Zbog obilnog snijega, oko podneva su kući poslani i svi zaposlenici javne uprave. Meteorolozi upozoravaju da hladna fronta neće donijeti samo snijeg, nego i temperature debelo ispod nule.





One su pale na -14 stupnjeva Celzijevih noću na ponedjeljak, kada je fronta nazvana 'Elpis' (grčka riječ za nadu) donijela prvi snijeg u Atenu.



Parlament je ostao zatvoren kao i škole diljem šireg područja Atene, gdje je bio poremećen i prijevoz podzemnom željeznicom do zračne luke, no zračni i pomorski promet odvijali su se neometano.

Elpis šokirala Grke

''U šoku smo koliko je palo snijega u odnosu na prošlu godinu, neobično je to za ovu zemlju, ceste su zatvorene, dio ljudi je zarobljen u automobilima, ima i trudnica, kroz grad se možete kretati jedino pješice, a št se tiče opskrbe radi tek pokoji supermarket, za ''ljetnu'' zemlju poput Grčke ovo je kao apokalipsa'', kazala je za DNEVNIK.hr Violeta iz Atene. Sretna je, dodaje, što zasad imaju struju. Prošle godine bez nje su bili pet dana.



"Za našu zemlju to su ekstremni uvjeti", rekao je i Christos Zerefos, profesor fizike za televiziju TV ERT.



"Sada sve snage ulažemo da održimo nacionalnu cestovnu mrežu i glavne arterije u prometu", rekao je vladin glasnogovornik Giannis Ekonomou te dodao "da će vremenski uvjeti ostati teški" i u utorak.



Hladni val s temperaturama ispod nule i ledenim vjetrovima pogodio je Atenu i u veljači 2021. zbog čega su četiri osobe poginule na otocima Eviaji i Kreti, a deseci tisuća kućanstava bili su danima bez struje.



Costas Lagouvardos iz Nacionalnog opservatorija u Ateni rekao je da glavni grad Grčke nije vidio ovakvu zimu od 1968.



U Ateni je novopečeni bračni par iz Floride proslavio vjenčanje zajedničkom fotografijom ispod Akropole prekrivene snijegom.



Snijeg je pao i na nekoliko otoka u Egejskom moru što je posve neuobičajeno, a bez struje su ostala sela na Androsu, Naksosu i Tinosu. Zabijelile su se plaže u Mikonosu, poznatom turističkom odredištu.



Obilan snijeg pao je i na otoku Evia, koji su ljetos poharali šumski požari, a sad su zbog snijega neka sela ostala bez struje.



Očekuje se da će snijeg nastaviti padati i u utorak s temperaturama ispod nule, kazala je civilna zaštita.

