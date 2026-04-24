Slijedi sunčan vikend, a onda stiže promjena: Meteorolog otkrio detalje

Hladna jutra imamo posljednjih dana u kopnenim predjelima, s temperaturom blizu nule, a ponegdje i ispod nje. Međutim, kako su dani sve dulji i sunca je sve više, ni ta jutarnja hladnoća ne traje dugo, pa temperatura već prijepodne naglo raste. Uz to, počelo je zatopljenje kako u višim, tako i u nižim slojevima atmosfere pa je pred nama sunčan i topao vikend, bez kiše.

Subota će početi pretežno vedro. Malo visokih, prozirnih oblaka bit će samo nad kopnom te nad Istrom i Primorjem. Na Jadranu će puhati slab burin, a u Slavoniji sjeverozapadnjak. I jutro će posvuda biti malo toplije nego posljednjih nekoliko dana, ali na kopnu će još uvijek biti svježe, s najnižom temperaturom između 2 i 5 stupnjeva. Na obali će biti od 10 do 13 Celzijevih stupnjeva.

I poslijepodne će u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostati sunčano. Bit će samo malo oblaka na nebu. Vjetar će blago ojačati, puhat će slabo s jugoistoka i jugozapada. Temperatura će biti oko 24 stupnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu također sunčano i toplo, uz malu do umjerenu naoblaku. I dalje će puhati slab sjeverozapadni vjetar u popodnevnim satima, uz najvišu temperaturu oko 23 Celzijeva stupnja.

U Istri, Primorju i na Kvarneru u subotu će biti pretežno vedro, samo povremeno uz malo oblaka. Ubrzo nakon podneva zapuhat će maestral, a onda navečer ponovno burin. Temperatura će u najtoplijem dijelu dana rasti do vrijednosti između 22 i 24 Celzijeva stupnja.

I u Gorskom kotaru i Lici bit će prevladavajuće sunčano i toplo, uz malu do umjerenu naoblaku i temperaturu oko 21 stupanj.

Dalmacija će biti sunčana, pretežno vedra i topla tijekom cijeloga dana. Poslijepodne će biti samo malo oblaka, i to uglavnom u unutrašnjosti. Jutarnji burin brzo će oslabjeti, a onda će oko podneva zapuhati slab do umjeren maestral, koji će, kao i obično, trajati do zalaska sunca. Maksimalna temperatura bit će između 21 i 23, a u unutrašnjosti već i do visokih 25 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Krajem tjedna i početkom sljedećeg u unutrašnjosti još ostaje sunčano i toplo, povremeno uz umjerenu naoblaku. U nedjelju će biti malo vjetrovitije, osobito u popodnevnim satima, dok u ponedjeljak i utorak postoji mogućnost za kraće lokalne pljuskove. Pritom je u utorak vjerojatnost za njih veća.

Na Jadranu će u nedjelju i ponedjeljak prevladavati sunčano vrijeme, samo uz malo oblaka. Vjetar će u nedjelju biti slab, maestral, a onda će kasno navečer okrenuti na buru, koja će prolazno ojačati na umjerenu do jaku i još će puhati tijekom ponedjeljka. U utorak pak okreće na jugo i tada će biti malo više oblaka, iako će i dalje biti barem djelomice sunčano.

Sljedeći tjedan vrijeme će se vrlo vjerojatno kvariti. Još samo nije sasvim sigurno hoće li pogoršanje stići krajem utorka, u srijedu ili možda tek u četvrtak. Za pouzdaniju prognozu trebamo pričekati još dan do dva. No, ono što pouzdano znamo jest da ćemo prije toga imati puno sunca. Tako će vikend u cijeloj zemlji proći sunčano i toplo, bit će i još malo toplije nego u petak. Tek će u nedjelju poslijepodne i navečer postati vjetrovitije i malo svježije.