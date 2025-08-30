Nakon oluje stiže razvedravanje, ali ne zadugo: Evo kakvo nas vrijeme očekuje u tjednu prije škole

Još jednom su se pokazala opravdanima i sva upozorenja koja je DHMZ izdao, i na taj način, pravodobnom najavom, čuvamo u prvom redu ljudske živote i imovinu koliko je to moguće obavještavajući interventne službe na pripravnost.

Vrijeme se polako smiruje, kiše će još biti u subotu tijekom noći i ponegdje u nedjelju ujutro, nekog čega slijedi razvedravanje sa zapada i ugodno poslijepodne.

Premještanje termo baričke doline preko naših krajeva i s njom povezane plitke ciklone u subotu nam je donijelo lokalno obilnu kišu, te u nekoliko navrata i pljuskove praćene grmljavinom. Postupno smirivanje vremena slijedi odmicanjem poremećaja dalje na istok, te jačanjem grebena anticiklone. Lijepo i sunčano vrijeme na kratko će nam ponovno poremetiti novi atmosferski poremećaj, s utorka na srijedu, no kiše neće biti baš posvuda i svakako ne u količinama kako je to bilo tijekom ovog tjedna.



Kad je riječ o nedjelji, razvedravanje kreće sa zapada, pa će ujutro već sunčano prevladavati na sjevernom Jadranu. Drugdje u zemlji promjenjivije, uz mogućnost kiše i pljuskova, za što je vjerojatnost najveća na istoku i jugu zemlje.

Zato je za rane jutarnje sate u tim područjima na snazi i žuti Meteoalarm. Puhat će većinom slab do umjeren sjeverozapadnjak, samo na sjevernom Jadranu, odnosno uglavnom podno Velebita u prvom dijelu dana još i bura.

Jutarnja temperatura u nedjelju, u unutrašnjosti od 15 do 17, u gorju malo niža, bliže 10, dok će na Jadranu biti većinom između 16 i 20 stupnjeva. Mjestimice u unutrašnjosti može biti i kratkotrajne magle.

Poslijepodne nas u središnjoj Hrvatskoj očekuje barem djelomice, a često i pretežno sunčano vrijeme. Tek rijetko, sjevernije još prolazno može biti malo kiše. Vjetar većinom slab sjeverozapadni, dok će dnevna temperatura biti od 25 do 27 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu naoblaka će se zadržavati veći dio dana, no vrijeme će se smirivati pa će kiša biti sve rjeđa, a sunčanih razdoblja poslijepodne više, osobito na zapadu regije. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, a temperatura će biti između 23 i 25 stupnjeva.



U Gorskom kotaru uz jači razvoj oblaka i poslijepodne je moguć poneki pljusak, no vrijeme će i ovdje biti mirnije i sunčanije nego danas. Na sjevernom Jadranu sunčano će većinom i prevladavati. Prijepodne podno Velebita bura, zatim uglavnom sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, u gorju će biti od 20 do 24, a na sjevernom Jadranu od 25 do 27 stupnjeva.



I u Dalmaciji će se tijekom dana razvedravati, a poslijepodne lokalnih nestabilnosti može biti još u zaleđu. Puhat će većinom umjeren sjeverozapadnjak, dok će temperatura biti između 25 i 28 stupnjeva što znači da će biti vremena i za plažu. Temperatura mora još se drži na vrijednostima između 23 i 25.



U ponedjeljak će prevladavati sunčano i još toplije. Zapuhat će jugozapadnjak najavljujući novo naoblačenje i mjestimičnu kišu u utorak. No, uglavnom u gorskim krajevima, a rjeđe drugdje. Poneki pljusak, uz premještanje poremećaja u srijedu prijepodne može pasti većinom na istoku zemlje. Ukupno, bit će i sunčanih razdoblja, a još više od sredine tjedna.



I na Jadranu će u ponedjeljak prevladavati sunčano, dok utorak i srijeda nose nešto promjenjivije vrijeme uz mjestimičnu kišu ili pljuskove: u utorak češće na sjevernom Jadranu, a u srijedu i u Dalmaciji. No, sve će biti prožeto sunčanim razdobljima. Puhat će umjereno, a u utorak prolazno i jako jugo i jugozapadnjak. Temperatura se ne moru neće značajnije mijenjati, bit će dosta toplo.



Dakle, ako izuzmemo prolaznu, manju promjenu sredinom tjedna, vrijeme bi sve do početka škole najvećim dijelom trebalo biti sunčano i vrlo toplo.