Novi tjedan nosi dvije kišne epizode: Što nas sve očekuje otkrio je meteorolog

Naš se dio Europe nalazi između dva utjecaja. Imamo anticiklonu na sjeveroistoku koja nam je posljednjih dana donijela puno sunca, no ona slabi i povlači se dalje na sjever, dok nam se sa zapada u isto vrijeme približava jedna velika ciklona i s njom povezana fronta. Ona će malo zapeti i usporiti nad Alpama, ali ipak će uspjeti donijeti veću količinu vlage.
Ponedjeljak ujutro će početi djelomice do pretežno sunčano. Bit će oblaka nad cijelom Hrvatskom, no većinom će to biti visoki, prozirni cirrusi. Osim u Istri i Primorju gdje će biti i nižih oblaka, pa će tamo već prijepodne postati pretežno oblačno. Oko Karlovca, Zagreba i Siska moguća je i magla. Vjetar će biti slab, okrenut će na južne smjerove, na moru jugo. No jutro će još, unatoč tome, biti svježe i hladno – u unutrašnjosti s minimalnom temperaturom od 2 do 5, a na obali od 10 do 14.
Zatim će se poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj nastaviti naoblačenje, tako da će biti pretežno oblačno, kako dan odmiče sa sve manje sunca. Kasno navečer može pasti i malo kiše, ponajprije uz granicu sa Slovenijom. Vjetar će malo ojačati, bit će slab do umjeren južnih smjerova, no zbog toga će biti toplije nego u nedjelju, s temperaturom oko 16 Celzijevih stupnjeva.
U Slavoniji, Baranji i Srijemu više sunca nego na zapadu – tamo će i dalje biti djelomice sunčano, uz visoke oblake koji nebu daju bjelkastu boju. Pri tome će biti pomalo vjetrovito, ali i toplije nego u nedjelju. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar, uz temperaturu do 16 ili 17 stupnjeva.
U Istri, Primorju i gorju poslijepodne pretežno do potpuno oblačno, oblačnije nego ujutro. Lokalno može pasti i malo kiše, najveća vjerojatnost za nju je na Kvarneru, u unutrašnjosti Istre te u Gorskom kotaru. Jugo i jugozapadnjak blago će ojačati, puhati će umjereno. Uz maksimalnu temperaturu oko 19, a u Gorskom kotaru i Lici od 12 do 15 stupnjeva.
U Dalmaciji u drugom dijelu dana djelomice sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Više oblaka bit će na sjeveru, a više sunca na jugu. I tamo će puhati jugo, ali uglavnom samo slabo. Temperatura oko 20 Celzijevih stupnjeva.
Vrijeme idućih dana
U utorak i srijedu na kopnu pretežno do potpuno oblačno, povremeno s kišom, češće na zapadu. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, u gorju s jakim udarima. Zatim u četvrtak prolazno smirivanje uz više sunca, ali ujutro i maglu. Temperatura će zbog južnog strujanja porasti, osobito jutarnja koja će biti oko 10 stupnjeva, dok će dnevna rasti do vrijednosti između 17 i 20.
Na Jadranu promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno uz kišu i pljuskove s grmljavinom. No, bit će i sunčanih razdoblja, osobito u četvrtak. Puhat će umjereno do jako jugo. Temperatura se neće znatnije mijenjati – uglavnom će biti oko 15 ujutro te oko 20 poslijepodne.
Tjedan u koji ulazimo bit će malo promjenjiviji, ali i topliji. Imat ćemo dvije kišne epizode – jednu u utorak i srijedu, a drugu za vikend. Uz to, za vikend završava ljetno računanje vremena, pomičemo kazaljke sata unatrag, što znači da ćemo u noći sa subote na nedjelju spavati jedan sat dulje. Sunce će od nedjelje izlaziti sat ranije, ali i zalaziti sat ranije, već oko 17 sati. Uz daljnju tendenciju skraćivanja dana, sljedeća dva mjeseca. Sve je očitije da smo ušli u hladniju i mračniju polovinu godine, ali i ona ima svoje meteorološke čari.