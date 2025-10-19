Roditelji na prosvjedu zbog maloljetničkog nasilja: "Djeca se ne mogu zaštititi sama"

Nakon vala maloljetničkog nasilja, zabrinuti roditelji održali su i drugi najavljeni prosvjed ovaj put u zagrebačkoj Dubravi. Pridružili su im se građani iz drugih zagrebačkih kvartova, među kojima je i Prečko, gdje se lani u osnovnoj školi dogodila nezapamćena tragedija.

"Mislim da moramo djelovati i da neki blaži oblici nasilja mogu prerasti u nešto više. Mislim da moramo imati integralne modele i programe u školama koji će se baviti nasiljem i probleme neće rješavati ad hoc ili ih sakrivati pod tepih", poručio je Marko Sikirica iz Prečkog.

Osnovali su udrugu "Roditelji za djecu" i prvi cilj je okupljanje što većeg broja članova jer vjeruju da ujedinjeni mogu napraviti promjene na državnoj razini. Traže korjenitu promjenu sustava te jasno poručuju da problem nasilja u kvartu i školama neće prepustiti slučaju, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid.

"Naša djeca se ne mogu zaštititi sama. Ovdje smo da u jedno ujedinimo i roditelje i djecu i sustav. Jedna od najvažnijih stavki je da smo se ujedinili i u kvartovima", rekla je Helena Ančić, predsjednica udruge "Roditelji za djecu".