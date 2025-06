Slijede topli i sunčani dani: Što nas sve očekuje u novom tjednu otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

U nedjelju je najvećim dijelom prevladavalo sunčano i vruće. Brzim prolaskom fronte okreće vjetar, naglo raste tlaka zraka, stiže nam osjetno hladnija zračna masa koja će se širiti prema jugu. Za nas to znači buru, osvježenje, ali i ponovno stabilnu atmosferu u nadolazećem tjednu, uz sunčano vrijeme i povoljne biometeorološke prilike. Jutra će biti malo svježija, noći ugodne za spavanje, a poslijepodneva par dana za redom ne prevruća, što će najviše pozdraviti oni koji još uvijek imaju radne i školske obaveze, prije ferija i godišnjih odmora.



Fronta nam donosi prolazno povećanu naoblaku u nedjeljnoj noći te ponedjeljku prijepodne u kopnene krajeve, pa je moguća i poneka kap kiše. Tako će sjevernije u zemlji ujutro biti malo više oblaka, no oni će se prema sredini dana razilaziti pa će kasnije biti sunčano. Na Jadranu će sunčano prevladavati od jutra. Puhat će slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a na moru umjerena i jaka bura koja podno Velebita može imati olujne udare. I to je zapravo jedino upozorenje, žuti Meteoalarm za sjeverni Jadran zbog bure. Jutarnja temperatura, na kopnu od 12 do 17, a na moru od 19 do 24 stupnja.



Poslijepodne i u središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera, a temperatura će biti osjetno niža nego u nedjelju, no ugodna - većinom od 21 do 24 stupnja.



Slično vrijeme očekuje i Slavoniju. U istočnim predjelima također djelomice, potom i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura se očekuje između 22 i 25 stupnjeva.



I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu poslijepodne će prevladavati sunčano, ali vjetrovito - puhat će umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura. Temperatura u gorju od 20 do 24, a na moru od 26 do 29 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

U nastavku tjedna prevladavat će sunčano, bit će većinom vrlo toplo te do vikenda na kopnu i vruće. Jutra u početku svježija, a noći ugodnije za spavanje, uvijek je dobro kad noć izbalansira dnevnu toplinu i svima nam smanji opterećenje na organizam.



Na Jadranu će sljedeći tjedan biti sunčano. Bura će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak pa će dnevna cirkulacija, dnevna izmjena vjetra, sve više dolaziti do izražaja. Ujutro burin ili slaba bura, danju maestral. Nakon minimalnog osvježenja, i na moru u nadolazećem razdoblju tremperatura raste, tako će uz Dalmaciju i na sjevernom Jadranu vrlo brzo biti vruće.



Ako se ostvare trenutne prognoze, a vjerojatno hoće, vrijeme bi i sljedeći vikend trebalo biti sunčano, ponegdje vrlo toplo, a u većini krajeva vruće.