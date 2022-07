Ljetne vrućine napokon su posustale. Svježiji oceanski zrak donio je u unutrašnjosti pad temperature zraka i olakšanje. No isto tako donio je i više vlage pa oni osjetljiviji na vrijeme još nisu posve odahnuli.

Vlažan i nestabilan te malo svježiji zrak u petak će doprijeti i do juga Dalmacije. Istodobno jačat će greben anticiklone što će utjecati na postupno smirivanje vremena, otkriva meteorolog Ivan Čačić.



U petak ujutro i prijepodne u većini krajeva promjenljivo i nestabilno mjestimice s kišom koja u noći i rano ujutro u Slavoniji i Dalmaciji može biti obilnija - uz pljuskove i grmljavinu. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano uz umjerenu i jaku, podno Velebita ponegdje i olujnu buru. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 19 do 24 Celzijeva stupnja.



U Središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Poslijepodne još može biti malo kiše ili ponekog pljuska. Zapuhat će mjestimice umjeren sjeveroistočnjak sredinom dana i s prolazno jakim udarima. Poslijepodne temperatura od 23 do 26 stupnjeva.

U istočnim predjelima povremeno će biti kiša, ponegdje i izraženiji pljuskovi i grmljavina. Puhat će umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak, u Podravini ponegdje i s jakim udarima. Temperatura od 22 do 25 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj još povremeno s kiša ili pljuskovi koji će prema večeri prestati. Na Sjevernom Jadranu sunčano. U gorskom području puhat će umjeren i jak sjeveroistočnjak. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim, a navečer podno Velebita i orkanskim udarima. Poslijepodne u gorskom području oko 20, a na moru od 27 do 30 stupnjeva.

U Dalmaciji sredinom dana i, osobito poslijepodne, očekuje se kidanje naoblake pa će biti djelomice sunčano. Jedino na jugu još ponegdje pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.



Slijedećih dana u unutrašnjosti povremeno će biti umjerene naoblake, a u nedjelju poslijepodne i lokalnih pljuskova. Vjetar većinom umjeren, a temperatura zraka osjetno niža od proteklih dana.



Na Jadranu pretežno sunčano uz umjerenu i jaku buru, podno Velebita i s olujnim udarima. Poslijepodne prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Vrućine će izostati, no i dalje vrlo toplo.

