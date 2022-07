Veliki požar buknuo je u četvrtak poslijepodne u Istri.

Veliki požar izbio je u četvrtak poslijepodne između Tara i Novigrada u Istri. Vatrogasni zapovjednik Istarske županije Dino Kozlevac izjavio je za DNEVNIK.hr kako se na terenu nalazi 60 vatrogasaca.

"Požar je uz dolinu rijeke Mirne, Na terenu je 60 vatrogasaca sa područja Umaga. Gori bjelogorica i crnogorica. Požar ugrožava jedno selo, a puše i olujna bura", rekao je ukratko Kozlevac za DNEVNIK.hr.

"Požar šume na potezu Velika Stancija - Srbani. Zbog gustog dima zatvorene su prometnice D-75 do Novigrada (kružni tok) do Antenala, obilazni pravac D-301 i D-44. S porečke strane, zatvorena je cesta D-75 od Tara do Antenala, obilazni pravac ŽC-5040 i ŽC-5041 Tar-Kaštelir-Vizinada-Ponte Porton. Za sada nisu ugroženi ljudi ni objekti", izvijestio je MUP.