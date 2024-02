Iznadprosječna temperatura, ali do kada? Pogledajte kakvo nas vrijeme čeka idućeg tjedna

U ponedjaljak će na vrijeme posvuda utjecati polje visokog tlaka zraka. No prema sredini tjedna, anticiklona će postupno oslabjeti. Istodobno, sa zapada će jačati ciklona zbog koje će na europski kontinent, pa tako i u naše krajeve, stizati još topliji i vlagom bogatiji zrak.

Zbog toga će od sredine tjedna na Jadranu i u gorskom području, a prema kraju tjedna i posvuda u unutrašnjosti - biti sve više oblaka i kiše.

U ponedjeljak ujutro u većem dijelu zemlje pretežno ili djelomice sunčano i razmjerno toplo. Mjestimice će biti niskih oblaka, a uglavnom na Jadranu i po gorskim kotlinama ponegdje magla. Vjetar većinom slab. Duž obale burin.

Jedino će u gorju mjestimice puhati umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura u većini će krajeva unutrašnjosti imati pozitivne vrijednosti, uglavnom oko 4, u Lici ponegdje još ispod nule, a na moru od 5 do 10 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj pretežno ili djelomice sunčano većinom uz slab vjetar. Bit će iznadprosječno toplo uz najvišu temperaturu od 16 do 19 stupnjeva.

Slično vrijeme bit će i u istočnim predjelima gdje će poslijepodne mjestimice prolazno zapuhati umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak. Poslijepodne temperatura i ovdje ponegdje do 19 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu barem djelomice sunčano povremeno uz više oblaka - pa prema kraju dana na Kvarneru može biti i malo kiše. Najviše sunca bit će na području Like. U gorskom području puhat će slab do umjeren, u višim predjelima na udare i jak jugozapadnjak. Na Jadranu slabo jugo. Najviša temperatura od 13 do 16 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano na moru većinom uz slabo jugo. Temperatura od 15 do 18 stupnjeva.

Slijedećih dana u gorskom području promjenljivo ponegdje uz malo kiše, dok će u središnjim i istočnim krajevima biti sunčanije i suho. Puhat će slab do umjeren zapadnjak i jugozapadnjak koji će u višim gorskim predjelima imati i jake udare. Posvuda iznadprosječno toplo - i ujutro i - osobito - poslijepodne.

Na Jadranu i u priobalju promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja, a ponegdje i malo kiše. Puhat će slabo do umjereno jugo i oštro, a temperatura zraka posvuda iznad višegodišnjeg prosjeka.

Iznadprosječno toplo vrijeme nastavit će se i do kraja tjedna. Na Jadranu i u gorskom području povremeno će biti kiše, osobito u drugom dijelu slijedećeg vikenda kad će kiše biti i u većem dijelu unutrašnjosti.

