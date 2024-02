Hoće li se sunčano i toplo vrijeme nastaviti? Meteorolog otkriva detalje

Situacija nad velikim dijelom Europe i dalje je prilično stabilna. Dominira prostrana i jaka anticiklona koja s jugozapada zahvaća i naše predjele dok se fronte premještaju sjevernije od nas, pa je slika vremena u Europi – hladniji, oblačniji i kišovitiji sjever naspram toplijeg, sunčanijeg i sušeg juga.



Tako će i u Hrvatskoj u nedjelju ujutro biti pretežno sunčano, u Dalmaciji i većinom vedro, a u kopnenim predjelima i na sjevernom Jadranu uz malu do umjerenu naoblaku. Lokalno će biti kratkotrajne magle, najdulje do 8 ili 9 sati prijepodne i ona je najvjerojatnija oko Istre te u središnjoj Hrvatskoj, uz rijeku Savu.

Vjetar će u cijeloj zemlji biti prilično slab, gotovo pa nezamjetan. Samo će na jugu biti malo umjerene bure u tim jutarnjim satima. Najniža temperatura u unutrašnjosti od 0 do 4, na obali od 7 do 9 Celzijevih stupnjeva.

Temperature debelo iznas prosijeka

I poslijepodne će u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj biti pretežno sunčano, uz promjenjivu naoblaku. Vjetar će okrenuti na jugozapadni i blago će ojačati, no i dalje će puhati većinom slabo. Ipak, taj nam vjetar donosi malo topliji zrak, pa će u kombinaciji s obiljem sunca, maksimalna temperatura sutra rasti do vrijednosti oko 15 Cezijevih stupnjeva.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu drugi će dio dana biti djelomice sunčan, uz umjerenu, a povremeno i povećanu naoblaku. Ovdje postoji mala mogućnost za slabu, prolaznu kišu, osobito duž Podravine i u Baranji, i to već oko sredine dana te ponovno navečer. Malo prije podneva zapuhat će slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar, a temperatura će u najtoplijem dijelu dana biti između 14 i 16 stupnjeva.



U Istri i Primorju poslijepodne većinom sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar će biti vrlo slab, a temperatura od 13 do 15.

U Gorskom kotaru i Lici također pretežno sunčano, ovdje samo uz malo oblaka i to većinom samo onih tankih i visokih. Puhat će većinom slab vjetar, tek će kasno poslijepodne zapuhati umjeren jugozapadnjak.

U Dalmaciji većinom sunčano sutra, uz malu do umjerenu naoblaku i uglavnom vrlo slab vjetar, promjenjiva smjera. Najviša dnevna temperatura bit će između 15 i 17.

Stabilno vrijeme se nastavlja

Novi tjedan u unutrašnjosti počinje sunčano, pomalo vjetrovito i toplo. Naoblaka će biti promjenjiva, no dominirat će sunce. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar. I samo će ujutro biti svježe, ali i tada iznad nule, 3 do 4 stupnja, dok će danju temperatura rasti do ugodnih i daleko iznadprosječnih 15 do 17.



Na moru oblačnije. To je ona tipična zimska situacija s južinom kad je u unutrašnjosti sunčanije i toplije, a na Jadranu oblačnije.

Najviše sunca na obali bit će u ponedjeljak, zatim će svakim danom biti sve oblačnije, a ujutro će mjestimice biti i sumaglice i magle, i to osobito na sjeveru gdje će povremeno padati slaba kiša ili rosulja. Inače, najveća vjerojatnost za kišu ovih dana je u srijedu kad je može biti i drugdje na obali. Puhat će slabo do umjereno jugo, malo jače od srijede. Temperatura će ujutro biti oko 10, a danju oko 15 Celzijevih stupnjeva.



Dakle, idući nam tjedan počinje većinom sunčano i toplo, još malo toplije nego što je ovaj tjedan. Na moru će zapuhati jugo koje u početku neće biti nešto suviše jako – uglavnom će puhati slabo do umjereno, ali donijet će nešto više oblaka, ponajprije na sjeverni dio.

Zatim, u drugoj polovini tjedna jačanje juga, pa stiže još više oblaka, posvuda, a onda raste i vjerojatnost za kišu koje će ponajprije biti na obali, a tek prema kraju tjedna i na kopnu.

