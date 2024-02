Temperatura se znatno penju, meteorolog otkriva kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Iznad naših krajeva i dalje će se zadržavati polje visokog tkala zraka u sustavu vrlo postrane anticiklone. Ona će se prema sredini tjedna spuštati na jugozapad Europe pa će, osobito u unutrašnjosti, sa zapada stizati sve topliji zrak.



U subotu ujutro u većini krajeva pretežno sunčano. Mjestimice može biti i prolazne magle i to uglavnom u središnjoj Hrvatskoj i na području Istre. Vjetar većinom slab. Jedino će još do pred jutro na jugu Dalmacije ponegdje puhati umjerena do jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od -4 do 1, na istoku zemlje ponegdje do 3, a na moru od 3 do 9 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano - većinom uz visoke koprenaste oblake. Vjetar slab, a najviša temperatura od 12 do 14 stupnjeva.

U istočnim predjelima pretežno sunčano uglavnom uz slab sjeverozapadnjak. Poslijepodne i ovdje većinom 12 ili 13 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj i na Jadranu također će prevladavati sunčano, ponegdje u gorskom području uz umjeren porast oblaka. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura od 11 do 15 stupnjeva.



U Dalmaciji pretežno sunčano uz slab do umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura od 13 do 16 stupnjeva.



Sljedećih dana u unutrašnjosti postupno sve toplije. Prevladavat će sunčano. No povremeno će biti umjerene naoblake, a mjestimice i magle, osobito u noći i ujutro. Oblačnije u utorak u gorskom području kad ponegdje može biti malo kiše ili rosulje.

Na Jadranu pretežno sunčano povremeno s umjerenom naoblakom. Najviše sunca bit će u nedjelju u Dalmaciji. Na sjevernom Jadranu, uglavnom u noći i ujutro mjestimice magla, a u utorak ponegdje može biti i malo kiše ili rosulje. Bit će razmjerno toplo, a vjetar većinom slab.



Prema materijalu od petka, od sredine tjedna, a osobito prema sljedećem vikendu u naše će krajeve stizati vrlo topao, ali i sve vlažniji zrak. Zbog toga će u gorskom području i na Jadranu, povremeno biti kiše. Čini se da će nam sljedeći vikend posvuda biti dosta vjetrovit s više kiše, no to svakako valja potvrditi u sljedećim izvještajima.

