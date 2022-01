Nakon sunčanog i ugodnog vikenda, posebno u nedjelju uz onih 15-ak stupnjeva, novi tjedan donio nam je promjenu i podsjetnik da za proljeće ipak još nije vrijeme. Na snazi je i Meteoalarm za određena područja... Vremensku prognozu za Dnevnik Nove TV donosi meteorolog Darijo Brzoja.

U noći s ponedjeljka na utorak bi na kopnu moglo biti i susnježice i snijega, a slabih oborina uglavnom na granici kiše i snijega može biti još i utorak i srijedu. U utorak će uz promjenjivo oblačno nebo i sunčana razdoblja, dan obilježiti i vjetar, pa će i osjet hladnoće u mnogim krajevima biti pojačan.

Vjetrovite uvjete donosi guranje hladnog kontinentalnog zraka s europskog kontinenta potaknuto razmještajem grebena nad zapadnom Europom i ciklone koja će se do utorka već premjestiti na jug Jadrana.

U utorak ujutro, upravo zbog blizine ciklone, na jugu zemlje još ponegdje može biti slabe kiše. Na kontinentu u početku promjenjivo oblačno, a sunčanije na sjevernom i srednjem Jadranu. U unutrašnjosti bi uz više oblaka kratkotrajno moglo biti slabih oborina, uglavnom na granici kiše i snijega. Bit će dosta vjetrovito, puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u gorju olujni udari, a na Jadranu jaka i olujna bura i tramontana. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od -4 do nula, a na Jadranu od dva do sedam stupnjeva.

Poslijepodne će i na kopnu biti sunčanije. No i dalje vjetrovito uz sjeverac, te hladno s maksimalnom temperaturom oko šest stupnjeva.

I u Slavoniji i Baranji više će sunca biti poslijepodne. Uz vjetar sa sjevera, i ovdje će se činiti hladnije, mada je pet stupnjeva već dovoljno hladno i kad vjetra ne bi bilo. A uz vjetar, osjet hladnoće bit će pojačan.

U utorak se svakako treba dobro utopliti. To posebno vrijedi za gorske krajeve gdje će vjetar na udare mjestimice biti i olujan, a temperatura tek malo iznad nule. I na Jadranu će puhati jaka i olujna bura i tramontana, no prevladavat će sunčano i barem će termometri pokazivati više vrijednosti, najčešće od 8 do 10 stupnjeva. Ali, uz vjetar, isto će biti hladno, samo ne kao u gorju.

U Dalmaciji također poslijepodne sunčanije, sunčano će prevladavati. Sunčano i burno uz jaku i olujnu buru, na koju putem Meteoalarma upozorava i DHMZ. Za srednju i južnu Dalmaciju upozorenje je u utorak na crvenoj, najvišoj razini, pa imajte to na umu. Temperatura će biti od osam do 11 stupnjeva.

I u nastavku tjedna u unutrašnjosti većinom promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. U srijedu uz više oblaka mjestimice još može biti slabih oborina na granici kiše i snijega, a u petak u gorskim krajevima moguća je kiša. U početku će puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak, a od sredine tjedna danju će ipak biti i malo toplije.

Na Jadranu u srijedu pretežno sunčano, u četvrtak više oblaka na sjevernom dijelu gdje se u petak potom može očekivati i malo kiše ponegdje. Bura će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, potom će u četvrtak ponovno zapuhati, no na sjevernom dijelu vrlo brzo buru će zamijeniti jugo. U petak zatim i južina i nepovoljne biometeorološke prilike na cijelom Jadranu. Kao i na kopnu, i na moru, uglavnom malo toplije u drugoj polovici tjedna.