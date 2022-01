Od navike da obitava u hrvatskom dijelu Jadrana, odavno je odustala sredozemna medvjedica. No, reporterka DnevnikaNove TV Sofija Preljvukić javlja dobre vijesti - sada je uočena na Otrantskim vratima, na ulazu u Jadran.

"Proša san cili Jadran, od Punte Oštra do kraja Jadrana. Ništa, ni blizu", govori Damir Karuza - Kalambera, iskusni ribar s otoka Visa o sredozemnoj medvjedici na našoj obali.

"Bilo bi lipo da je ona tu, kad iden s turistima na turističko ribarenje, da je ić pa bacit dvi ribe koje san uvatija, to bi bila atrakcija, to bi bilo ludilo", dodaje.

A upravo ta atrakcija, prava vesela sredozemna medvjedica koja se praćaka i hrani ribom snimljena je ovih dana u albanskom nacionalnom parku Karaburun Sazan.

"Područje u kojem ljudi praktički i nema, nacionalni park na jugu Albanije, tamo je ljudska aktivnost stvarno, stvarno minimalna, i to je jedno od rijetkih mjesta koje bi moglo biti pogodno za sredozemnu medvjedicu", kaže Grgur Pleslić, biolog, direktor znanstvenog programa, Plavi svijet.

Pretpostavlja se da je doplivala iz Grčke gdje ih ima u većem broju. Sveukupno se smatra jednom od najugroženijih vrsta, na cijelom Sredozemlju ima manje od 700 jedinki.

"U Jadranu se one smatraju praktički izumrle od 60-ih godina prošlog stoljeća", kaže Pleslić.

Sporadično se viđaju kao jedna kod Pule prije par godina.

"Tu se radilo o jedinci koja više nije mogla normalno plivati", kaže Pleselić .

Ipak niz je dojava da su viđene. U Udruzi Sredozemna medvjedica Jasna Antolović ističe dojave o viđenju dvije medvjedice u rujnu kod Pule, pa prošlo ljeto u srpnju kod otoka Vira. No, snimke nemaju.

I stručnjaci iz Dubrovnika već dva ljeta pretražuju južni akvatorij.

"Imali smo nekoliko dojava na području malostonskog zaljeva. Nismo potvrdili prisustvo jedinke", kazala je Marijana Miljas Đuračić, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode – Dubrovnik.



Koliko god ih sada tražimo, nekada su ih ribari brutalno ubijali jer su sjekle mreže i krale ribu od koje se preživljavalo.

"Bilo je to, to su bili trofeji, to je teško danas ljudima shvatit, to je bila borba za opstanak, ili ona mene ili ja nju", rekao je ribar Karuza Kalambera.

A baš kod Visa, kod Biševa bilo joj je stanište, na žalu u medvjeđoj špilji. Danas je to tek povijesna bilješka, i nada u ponovni susret s medvjedicom, ili - morskim čovikom, izvijestila je Sofija Preljvukić.

