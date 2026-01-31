Još će se kratko izmjenjivati sunce i magla: Meteorolog najavio promjenu vremena

Nad našim područjem i dalje se zadržava hladna zračna masa, u kopnenom području manifestirajući se u oblačno zimsko vrijeme. Na Jadranu je više sunca i temperatura je uobičajeno viša. Ipak, okreće na buru pa će sutra, zbog njezine prirode, mahova i suhoće zraka, na moru biti još sunčanije, ali će osjet hladnoće zato biti pojačan. Tu hladnoću u našim krajevima će negdje prema sredini sljedećeg tjedna pogurnuti topliji i vlažan zrak sa Sredozemlja, vrijeme će se mijenjati, pa nas tada očekuju i oborine, no istodobno će i zatopljeti, poglavito u kopnenom području. Zima će u unutrašnjosti tad malo popustiti, no to nikako nije njezin kraj. Ako ćemo pravo, tek smo na njezinoj polovici: odnosno, bit ćemo početkom sljedećeg tjedna.

I nedjeljno jutro tako bit će u unutrašnjosti većinom oblačno, na istoku i maglovito. Velebit će još jednom poslužiti kao barijera oblacima i hladnoći. Pri tom na kopnu može biti slabih oborina, malo kiše, a u Gorskoj Hrvatskoj susnježice ili čak snijega. Nešto naoblake uspjet će se preko Velebita provući do Kvarnera, no na Jadranu će ipak najvećim dijelom prevladavati sunčano. Osobito na Dalmatinskoj obali i otocima. U unutrašnjosti Istre i Dalmacije, djelomice sunčano. Bura noćas u jačanju pa će ujutro biti umjerena i jaka: podno Velebita uglavnom, ali i južnije na onim karakterističnim mjestima s olujnim udarima. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od -2 do 2, a na Jadranu od 4 do 9 stupnjeva.

Oblačno će se zadržati i u drugom dijelu dana te će uz to biti nešto hladnije nego danas. Maksimalna temperatura u središnjoj Hrvatskoj između 1 i 5 stupnjeva. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a povremeno tijekom dana može biti i malo rosulje ili susnježice.

Oblačno će se zadržati i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Također su moguće slabe oborine na granici kiše i snijega: ovdje će puhati umjeren istočni vjetar, a temperatura će biti od 2 do 6 stupnjeva.

I u gorskoj Hrvatskoj tijekom dana povremeno će biti oborine na granici kiše i snijega: ona se pri tom ovdje može i smrzavati u dodiru s hladnim tlom. Na sjevernom Jadranu većinom će prevladavati sunčano, na Kvarneru će jedino biti umjerene naoblake. Sutra će puhati umjerena, a podno Velebita i jaka bura s olujnim udarima. Temperatura u gorju, tek malo iznad nule, a na sjevernom Jadranu od 10 do 13 stupnjeva.

U Dalmaciji će prevladavati sunčano, najsunčanije tu na srednjem dijelu i otocima. Puhat će umjerena i sjevernije jaka bura, a na mahove može biti i olujna. Najviša dnevna temperatura, između 11 i 15 stupnjeva.

Prognoza za početak tjedna

U ponedjeljak i u kopnenim krajevima očekujemo djelomice sunčano, a vedrina na početku tjedna će donijeti i hladnija jutra. No neće dugo trajati. Od utorka uz južinu postupno toplije, promjenjivije, potom i oblačnije, krajem dana već mjestimice s kišom. U srijedu će oblačno i kišovito i prevladavati, posebno na zapadu, dok su na istoku moguća sunčana razdoblja.

Na Jadranu će i u ponedjeljak prevladavati sunčano, uz prolazno više oblaka tek na jugu. U utorak promjenjivo oblačno, s kišom ponajprije na sjevernom, a do kraja dana vjerojatno i na južnom dijelu. U srijedu će kiše biti duž cijele obale, a mogući su i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Bura će u ponedjeljak slabjeti i prvo okrenuti na sjeverozapadnjak. U utorak će zapuhati jugo koje će jačati na jako, a u srijedu ponegdje i olujno. Temperatura se na moru neće značajnije mijenjati.

Sunčano i burno na početku novog tjedna: a kišovito, vrijeme po jugu već od utorka. Uz južinu će temperatura porasti, no srijeda će na moru biti posebno vjetrovita uz šanse za izražene grmljavinske pljuskove i obilnu kišu.