Što nas čeka idućih dana? Meteorolog Darijo Brzoja otkriva nazire li se kraj nestabilnom vremenu

Nema promjene kad je riječ o vremenu. Sinoptička situacija je više manje slična već danima, a to znači da prostrano anticiklonalno polje nosi dugotrajno sunčano razdoblje Velikoj Britaniji, tamo gdje ga inače, i nema baš toliko, ali zato s druge strane ta stagnacija u izmjenama zračnih masa u našim krajevima za posljedicu ima zadržavanje vlažnog i nestabilnog zraka po visini pa onda i svakodnevne pljuskove.



Vrijeme je dosad nešto povoljnije bilo na Jadranu, gdje je mogućnost lokalnih neverina bila manja, a idućih dana čini se, poglavito početkom tjedna nestabilnije će biti i na obali.

U nedjelju ujutro u većini zemlje očekuje se djelomice ili pretežno sunčano. Po već poznatom uzorku. Bit će mirno, bez značajnijeg vjetra, jedino podno Velebita umjerena bura, a drugdje uz obalu tek burin. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 10 do 15, a na Jadranu uglavnom između 15 i 20 stupnjeva.



Od sredine dana uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice može biti ponekog pljuska. U središnjoj Hrvatskoj izgledniji su južnije u regiji, prema Sisku i Karlovcu. Temperatura će biti najčešće između 24 i 27 stupnjeva.



Na istoku će u nedjelju prevladavati sunčano, osobito u Baranji. No ni ovdje nije skroz stabilno pa bi poslijepodne, u Požeškom gorju te zapadnije ipak mogao pasti poneki pljusak. Temperatura od 25 do 28 stupnjeva.



I u gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Istre u nedjelju su izgledni lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. No poslijepodne ih može biti i ponegdje na obali. Tijekom dana će na moru biti i sunčanih razdoblja. Nakon bure, tek ponegdje na Jadranu puhat će slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u gorju 20-ak do 23, a na moru oko 26 stupnjeva.

I u Dalmaciji otprilike slično vrijeme. U početku pretežno sunčano, a poslijepodne uz lokalno jači razvoj oblaka mjestimice će biti pljuskova i grmljavine, poglavito u unutrašnjosti. Na moru danju mjestimice umjeren jugozapadnjak: i ovdje će se zadržati toplo uz temperaturu od 25 do 28 stupnjeva.



Uz topao zrak i more je sve toplije, na većini mjernih mjesta bilo je od 20 do 23 stupnja.



Početkom tjedna očekuje nas oblačnije vrijeme. U kopnenim krajevima umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, ali i lokalno izraženijim pljuskovima praćenim grmljavinom. Osobito u ponedjeljak. Na krajnjem istoku veći dio dana suho, no prema večeri i tu je moguće nevrijeme.

Smirivanje na kopnu krajem utorka pa će u srijedu biti duljih sunčanih razdoblja. Uz češće pljuskove, početkom tjedna će biti i nešto manje toplo nego za vikend.



Na Jadranu u ponedjeljak i utorak djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Kiša, pljuskovi i grmljavina u ponedjeljak će biti češći na sjeveru, a u utorak i na jugu. Pritom su moguće i nevere. U srijedu većinom sunčano, ali i dalje može biti lokalnih nestabilnosti. Temperatura se na moru idućih dana neće značajnije mijenjati.



Nastavlja se ovaj vremenski roller coaster. Zasad, čini se da nema kraja ovom tipu vremena, pa tako i u sljedećem tjednu imamo izmjenu sunčanih razdoblja s lokalno izraženim pljuskovima i grmljavinom. Druga polovica tjedna izgleda malo povoljnije, ali na Jadranu.



