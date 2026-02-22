Rastu napetosti: Stigao je odgovor Danske na Trumpov kontroverzni potez

Grenlandu ne treba ciljana zdravstvena inicijativa i pristup zdravstvenoj skrbi, tamo je univerzalan, naglasile su u nedjelju danske vlasti nakon izjave američkog predsjednika o slanju broda bolnice na taj autonomni danski teritorij koji priželjkuje.

"Stanovništvo Grenlanda dobiva zdravstvenu skrb koja mu je potrebna. Prima je na Grenlandu, a ako postoji potreba za posebnim liječenjem, prima je u Danskoj. Dakle, ne postoji potreba za posebnom zdravstvenom inicijativom na Grenlandu", rekao je za dansku televiziju DR ministar obrane Troels Lund Poulsen.

Bez izravnog citiranja američkog prijedloga, šefica danske vlade Mette Frederiksen rekla je da je "sretna što živi u zemlji u kojoj je pristup zdravstvu slobodan i jednak za sve. Gdje osiguranja ili bogatstvo ne određuju hoće li netko dobiti dostojanstveno liječenje".

"To je isti pristup kao na Grenlandu", napisala je na Facebooku.

Kao i u Danskoj, pristup zdravstvenoj skrbi besplatan je na Grenlandu, koji sam upravlja svojim zdravstvenim sustavom, ali uvelike surađuje s Danskom. Na tom golemom arktičkom otoku postoji pet regionalnih bolnica, a ona u Nuuku prima pacijente s cijelog teritorija.

Grenlandska vlada potpisala je početkom veljače sporazum s Kopenhagenom o poboljšanju liječenja grenlandskih pacijenata u danskim bolnicama.

U subotu je Donald Trump na svojoj platformi Truth Social napisao da "šalje veliki brod bolnicu na Grenland kako bi se pobrinuo za brojne ljude koji su bolesni i koji se tamo ne liječe", ne navodeći brojke niti precizirajući tko bi od toga mogao imati koristi.

Američki predsjednik naznačio je da se operacija slanja broda provodi u koordinaciji s Jeffom Landryjem, koji je u prosincu imenovan posebnim izaslanikom Sjedinjenih Država za taj arktički otok.

Na upit DR-a, Lund Poulsen je rekao da nije obaviješten o eventualnom dolasku broda bolnice na Grenland.

"Trump stalno tvita o Grenlandu (...). To je stoga vjerojatno izraz nove normalnosti koja se uspostavila u međunarodnoj politici", ustvrdio je.

U subotu je arktičko zapovjedništvo objavilo evakuaciju člana posade američke podmornice iz medicinskih razloga u blizini Nuuka, glavnoga grada Grenlanda.