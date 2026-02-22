FOTO Izveli smrtonosan napad na susjede: Među mrtvima žene i djeca, najavljena odmazda

Pakistan je tijekom noći izveo više zračnih napada na Afganistan, za koje talibani tvrde da su ubili najmanje 18 ljudi, uključujući žene i djecu.

Islamabad je priopćio da su napadi bili usmjereni na sedam navodnih militantnih kampova i skrovišta u blizini pakistansko-afganistanske granice te da su pokrenuti nakon nedavnih samoubilačkih napada u Pakistanu.

Afganistan je osudio napade, navodeći da su pogođene brojne civilne kuće i vjerska škola.

Novi napadi dolaze nakon što su dvije zemlje u listopadu postigle krhko primirje nakon smrtonosnih prekograničnih sukoba, iako su se borbe u međuvremenu nastavile. Ministarstvo obrane talibana priopćilo je da su napadi pogodili civilna područja pokrajina Nangarhar i Paktika te da su ubile desetke ljudi.

U Bihsudu u Nangarharu, muškarac po imenu Shahabuddin rekao je novinarima, pokazujući na svoju uništenu kuću, da je od 23 člana njegove obitelji napad preživjelo samo pet.

Za sada nema izvješća o poginulima u drugim pogođenim područjima, javlja BBC.

Pakistansko Ministarstvo informiranja i emitiranja priopćilo je da je provelo "selektivno gađanje sedam terorističkih kampova i skrovišta na temelju obavještajnih podataka".

U objavi na mreži X navedeno je da su mete uključivale pripadnike zabranjene skupine Tehreek-i-Taliban Pakistan, koju vlada naziva Fitna al Khawarij, kao i njihove saveznike te Islamsku državu - Provinciju Horasan.

Ministarstvo je napade opisalo kao "odmazdu" za nedavne samoubilačke napade u Pakistanu za koje tvrdi da su ih izvele terorističke skupine koje imaju utočište u Kabulu.

Pakistan je optužio afganistanske talibane da nisu poduzeli mjere protiv militanata, dodajući da ima nepobitne dokaze da su napade izveli militanti po nalogu svojeg vodstva u Afganistanu.

Talibansko ministarstvo obrane kasnije je na mreži X osudilo napade kao "očito kršenje teritorijalnog integriteta Afganistana" te "jasno kršenje međunarodnog prava".

Upozorili su da će "u odgovarajuće vrijeme biti poduzet primjeren i odmjeren odgovor", dodajući da "napadi na civilne ciljeve i vjerske institucije ukazuju na neuspjeh pakistanske vojske u obavještajnom i sigurnosnom djelovanju".

Pakistan i Afganistan dijele planinsku granicu dugu 2.574 kilometara.

