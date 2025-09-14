Žuti meteoalarm: Maglovit, ali i sunčan ponedjeljak, pa ponovno promjena vremena

Nedjeljni pljuskovi i grmljavina nisu bili rasprostranjeni, iako je bilo jače kiše, no lokalno. Obilnija noćas u Senju i Bakru gdje je palo skoro 40 milimetara. Ponedjeljak će već biti stabilniji pod prevladavajućim utjecajem polja povišenog tlaka, dok nam nova, isto prolazna promjena stiže u utorak. Naime, tad će ovaj frontalni sustav koji se već vidi na zapadu Europe stići i do naših krajeva. Međutim, u drugoj polovici tjedna vrijeme je ponovno biti stabilno, većinom sunčano i vrlo toplo.

Pred nama je, maglovito jutro u kopnenim krajevima, zbog tog je na snazi žuti Meteoalarm. Upozorenje se najvećim dijelom tiče vozača, koji vožnju sutra ujutro trebaju prilagoditi maglovitim uvjetima na cestama. Inače će prevladavati sunčano vrijeme, čim se magla izdigne. Sunce od jutra i na Jadranu. Na sjevernom dijelu puhat će slab jugoistočni vjetar, južnije u Dalmaciji uglavnom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutro na kopnu svježe, uz temperaturu od 9 do 13, a na moru ugodnije, gdje nas očekuje između 16 i 21 stupanj.

Danju će u središnjoj Hrvatskoj prevladavati sunčano, tek ponegdje s umjerenom naoblakom. Zapuhat će slab jugozapadnjak, a temperatura će biti od 24 do 27 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu, tijekom dana također sunčano, te vrlo toplo. Očekuje nas od 25 do 27 stupnjeva u najtoplijem dijelu dana. Vjetar slab, u Srijemu ponegdje jugoistočni.

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu sutra će prevladavati sunčano. Bit će mirno i dosta toplo, osobito na moru. Puhat će tek mjestimice slab do umjeren jugoistočni vjetar, dok će temperatura biti, na moru od 25 do 28, a u gorju od 22 do 25 stupnjeva.

U Dalmaciji također sunčano i vrlo toplo. Puhat će sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a temperatura ovdje može porasti i do 29 stupnjeva.

Uz visoku temperaturu zraka i more je još uvijek toplo. Između 23 i 26 stupnjeva. U rujnu se više ne trebamo sklanjati sa sunca, međutim sredinom dana ponekad još može biti jako. UV indeks će sutra u gorju i u Dalmaciji biti visok.

Prognoza za prvi dio tjedna

Pred nama je još jedno prolazno pogoršanje, odnosno kiša, koja nam u kopnene krajeve stiže u utorak, s glavninom u poslijepodnevnim satima. No već do srijede ujutro vrijeme će se smiriti, a u srijedu tek ponegdje može ostati povećane naoblake, uglavnom na sjeveru zemlje. Potom će u četvrtak prevladavati sunčano. U utorak prolazno može biti i jakog sjeverca uz koji će sredinom tjedna ipak malo osvježiti, no od četvrtka ponovno će biti vrlo toplo.

Na sjevernom Jadranu uz više oblaka u utorak poslijepodne također pljuskovi, dok će se u Dalmaciji i tada većinom zadržati sunčano. Od srijede sunčano će prevladavati posvuda na Jadranu. U utorak jugo i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu u okretanju na buru koja će na cijelom Jadranu puhati u srijedu. Brzo će i oslabjeti, a u četvrtak već i okrenuti na sjeverozapadnjak. Na moru se temperatura sljedećih dana neće značajnije mijenjati.

Druga polovica tjedna za sad izgleda jako dobro. I za vikend, stabilno, sunčano i vrlo toplo.