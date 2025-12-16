Kišni oblaci nad Hrvatskom, bit će grmljavine, ali i leda: Meteorolog otkriva detalje

Sredina tjedna donosi nam nestabilno vrijeme: s jugozapada nam pritječe vlažan, a i malo topliji zrak: na moru puše jugo, sve više se skupljaju oblaci pa oblačno sad već prevladava i duž obale i na otocima gdje je u proteklom razdoblju bilo dosta sunca i topline. U unutrašnjosti su se nad maglu i niske oblake sad već navukli i oni koji donose kišu.

Kiše u unutrašnjosti ovih dana ipak ne bi trebalo biti mnogo, više će padati na moru gdje će u srijedu uz stacioniranje ove fronte biti uvjeta i za pljuskove s grmljavinom. Prema vikendu naoblaka će se postupno kidati pa se i u kopnenom području tada nakon šest ili sedam oblačnih dana napokon može očekivati i poneko sunčano razdoblje. Zbog tog će se i biometeorološke prilike tijekom četvrtka postupno poboljšavati.

Očekuje nas promjenjiva i pretežno oblačna srijeda ujutro. U unutrašnjosti mjestimice magla, potom i slaba kiša ili rosulja. S obzirom na to da će biti dosta hladno, kiša se mjestimice može i smrzavati u dodiru s hladnim tlom pa svakako vodite računa o tome.

Najoblačnije će biti u gorju i na sjevernom Jadranu. Padat će kiša, a moguć je i poneki izraženiji pljusak, u Dalmaciji praćen grmljavinom. Puhat će umjereno i jako jugo, a u gorju jugozapadnjak: vjetar će postupno slabjeti, na sjevernom Jadranu tijekom dana i okretati na jugozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od -1 do 1, a na Jadranu od 9 do 12 stupnjeva.

Promjenjivo će se u kopnenom području zadržati i poslijepodne. Šanse za kišu bit će sve manje, no na značajniji porast temperature ipak ćemo morati pričekati četvrtak. Sutra, samo tri stupnja i u najtoplijem dijelu dana. Između 2 i 4 najviše očekuje se i u istočnim predjelima naše zemlje. Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, a tijekom dana i ovdje će biti moguće uglavnom malo kiše.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu većinom oblačno. Padat će kiša, a mogući su i pljuskovi, na moru lokalno praćeni grmljavinom. U gorju će puhati umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu jugo će slabjeti već prijepodne te potom okretati na zapadni i jugozapadni vjetar.

Najviša dnevna temperatura, u gorju oko 4, a na moru uglavnom između 11 i 14 stupnjeva. U Dalmaciji u srijedu promjenjivo oblačno, mjestimice također s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. Umjereno i jako jugo tijekom dana će postupno slabjeti. Dnevni maksimum temperature bit će od 14 do 16 stupnjeva.

Prognoza za iduća tri dana

Prema vikendu nas očekuje umjereno oblačno, ujutro i navečer ponegdje s maglom, no danju će biti i malo sunca. Poneka kap kiše, uglavnom u gorju. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak uz koji će dnevna temperatura biti osjetno viša nego do sad: u četvrtak i petak, na kopnu i 10ak stupnjeva. Vjetar će potom navečer postupno okretati na sjeverni i sjeveroistočni pa će uz pritjecanje hladnijeg zraka s kontinenta Europe i kod nas u nizinama unutrašnjosti za vikend ponovno biti nešto hladnije.

Na Jadranu u drugoj polovici tjedna promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima kojih će biti više prema kraju tjedna. Uglavnom u četvrtak je još moguće malo kiše: vrlo rijetko na sjevernom dijelu i u petak. Puhat će većinom slabo, ponegdje umjereno jugo i istočni vjetar, a u subotu će zapuhati bura i sjeverozapadnjak. Danju će ostati ugodno, no jutra će prema vikendu uz buru ipak postati malo svježija.

Što se tiče vikenda, na kopnu oblačno, izgledno i hladnije, dok će na moru biti više sunca, a na suncu ugodno. Promjena vremena nazire se u božićnom tjednu kad nas očekuju nove, moguće i obilnije oborine.