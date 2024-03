Meteorolog Ivan Čačić otkriva kakvo nas vrijeme očekuje početkom Velikog tjedna

Potkraj subote i u noći na nedjelju na vrijeme u našim krajevima utjecat će atmosferski poremećaj s kojim će se premještati vlažan, a u unutrašnjosti i zamjetno hladniji zrak.

Ovaj će poremećaj do kraja nedjelje odmicati na jugoistok kontinenta pa se u ponedjeljak posvuda očekuje prolazno smirivanje vremena. Potkraj utorka i u srijedu s jugozapada slijedi novi prodor vlažnog, no zamjetno toplijeg zraka.



U nedjelju u noći i ujutro promjenljivo i pretežno oblačno povremeno s kišom, osobito na Sjevernom Jadranu gdje će biti pljuskova i grmljavine.

U Gorskom Kotaru i Lici mjestimice valja računati na susnježicu i snijeg. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren. Na Jadranu vjetrovito. Na sjevernom dijelu mjestimice jaka, na udare i olujna bura, a na južnom jugo. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 6, na Jadranu od 9 do 14 stupnjeva.



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano, mjestimice uz malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar većinom slab. Poslijepodne zamjetno hladnije nego danas, od 11 do 13 stupnjeva.



U istočnim predjelima još prijepodne umjereno do pretežno oblačno povremeno s kišom, a zatim djelomice sunčano, mjestimice uz malo kiše ili poneki pljusak. Zamjetno hladnije uz temperaturu od 10 do 12 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu kidanje naoblake, premda je još ponegdje moguć pokoji pljusak, a u gorju i snijeg. Najviše sunca bit će na Jadranu gdje će vjetar okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 6 do 10, na Jadranu od 13 do 16 stupnjeva.



U Dalmaciji vrlo promjenljivo povremeno s kišom ili grmljavinskim pljuskom, ponegdje i izraženijim. Vjetar mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a na krajnjem jugu jugo. Temperatura od 14 do 18 stupnjeva.

Početak tjedna

U unutrašnjosti u ponedjeljak većinom sunčano, premda poslijepodne još može biti ponekog pljuska. U drugom dijelu utorka i u srijedu povremeno kiša. Vjetar većinom slab. Ujutro u ponedjeljak i utorak može biti mraza, dok će poslijepodne svakim danom ponovno biti sve toplije.



Na Jadranu u ponedjeljak pretežno sunčano. Od utorka promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno. Povremeno kiša, a mjestimice i grmljavina. Od utorka ponovno jako i olujno jugo.



Po svemu sudeći još u prvom dijelu četvrtka povremeno kiša, a zatim posvuda slijedi smirivanje vremena uz daljnji porast temperature zraka, osobito za vikend.

