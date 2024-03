Zima se sprema na odlazak uz snijeg? Svašta se još može očekivati od vremena

Vrijeme će i u četvrtak biti promjenjivo, no ipak malčice drugačije promjenjivo nego danas. Naime, slabljenjem centra ove plitke ciklone dalje na jugoistok, sa sjevera će nam sve više pritjecati hladniji zrak, atmosfera i dalje neće biti posve stabilna, tako da će mjestimice i u četvrtak biti po malo kiše ili nekog kraćeg pljuska. Iduća dva dana zapravo na neki način obilježit će temperatura primjerenija dobu godine. Svježina isto neće potrajati, već za vikend ide južina i nova promjena, tako da možemo reći kako smo i u drugoj polovici tjedna na proljetnoj klackalici između raznih tipova vremena. Evo kako će to izgledati.



Ujutro u većini krajeva promjenjivo oblačno, na kopnu je mjestimice moguće malo kiše, u gorju, poglavito višem, ali uglavnom južnije u Lici još malo i snijega, a u Dalmaciji, osobito na jugu i poneki pljusak s grmljavinom. Najviše sunčana vremena očekuje se na sjevernom Jadranu. Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, na sjevernom i srednjem Jadranu umjerena i jaka bura, a na južnom veći dio dana jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti će biti od 1 do 6, a na Jadranu između 7 i 11 stupnjeva.



Vrlo slično nastavit će se i poslijepodne, na kopnu promjenjivo oblačno, tu i tamo provirit će sunce, no i dalje će biti moguće malo kiše ili pljusak. No manje vjerojatno nego prijepodne. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura će biti oko 10, 11 stupnjeva.



U Slavoniji i Baranji većinom oblačno, isto uz mogućnost za malo kiše tijekom dana. Puhat će uglavnom slab sjeverac i sjeverozapadnjak, a temperatura će biti oko 10 stupnjeva.



Više sunca svakako će biti na sjevernom Jadranu, a poslijepodne su sunčana razdoblja moguća i u gorju, očekuje se kidanje naoblake, mada ni ovdje vrijeme neće biti skroz stabilno, iako povoljnije nego u prvom dijelu dana. Puhat će većinom umjerena, podno Velebita na udare i jaka bura. Hladnije nego do sad, u gorju oko 7, a na moru 13, 14 stupnjeva u onom najtoplijem dijelu dana.



I u sjevernoj Dalmaciji poslijepodne sunčanije, dok će na jugu biti moguć još poneki pljusak. Na sjevernom dijelu puhat će bura, a na južnom veći dio dana jugo. Najviša dnevna temperatura ovdje se očekuje oko 15 stupnjeva.



U petak postupno stabilnije, poslijepodne na kopnu većinom i sunčano, no razmjerno svježe. Sunca će biti i u subotu prijepodne, a onda će se početi skupljati oblaci. U drugom dijelu dana će rijetko gdje biti malo kiše, ali zato će kišiti u nedjelju: uglavnom poslijepodne i navečer. S novom promjenom vremena ide i južina i ponovno viša temperatura.



Na Jadranu će se idućih dana svakako još više izmjenjivati sunce i kiša. Ponekog kraćeg pljuska na jugu može biti i u petak ujutro, potom vedrije, a u noći na subotu opet naoblačenje i u subotu nova kiša. Potom još jedno kratko smirivanje i u nedjelju ponovno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Bura će u četvrtak trajati kratko, već u petak tijekom dana zapuhat će jugo koje će jačati na jako, a u nedjelju i olujno. Temperatura se na moru neće značajnije mijenjati.



Dinamično vrijeme za vikend, nažalost jako smanjuje pouzdanost prognoze za sljedeći tjedan. Zato planove stavite na pauzu dok se atmosfera i naši prognostički modeli ne usuglase oko budućeg scenarija. Za sad toliko, slijedi još kratki sažetak prognoze za odabrana hrvatska mjesta i gradove.

