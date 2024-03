FOTO Dan nakon pokolja u Moskvi: Broje se mrtvi i ranjeni, dio napadača je u bijegu, bilo je upozorenja

U nastavku pratite razvoj događaja:

8:50 Dvije osobe osumnjičene da su u petak izvele smrtonosni napad u blizini Moskve privedene su u ruskoj regiji Brjansk nakon potjere automobilom, rekao je zastupnik Alexander Hinštein u subotu na Telegramu. Drugi osumnjičenici pobjegli su u obližnju šumu, dodao je.

Kamuflirani napadači otvorili su u petak vatru iz automatskog oružja na posjetitelje koncerta u blizini Moskve, ubivši najmanje 60 ljudi i ranivši 145 u napadu za koji su odgovornost preuzeli militanti Islamske države.

8:30 Glavni tajnik Interpola Jürgen Stock oštro je osudio teroristički napad te je na društvenoj mreži X naveo kako je organizacija spremna podržati istragu koju provode ruske vlasti: "Snažno osuđujem napad. To je užasan čin protiv nedužnih civila. Naše su misli sa žrtvama i njihovim obiteljima i prijateljima. Interpol je spreman podržati istragu koju provode ruske vlasti.''

I strongly condemn the attack at the Crocus City Hall which was a terrible act against innocent civilians.

Our thoughts are with the victims, and their families and friends.

INTERPOL is ready to provide support to the investigation by Russian authorities.