Udarac Raspudićima! Napuštanjem Mosta ostaju bez novca iz proračuna, samo je jedan način da ga dobiju

Nakon najave da napuštaju Most i prelaze u nezavisne zastupnike, bračni par Raspudić, Marija Selak i Nino, morat će naći drugi način za financiranje svog političkog rada, više, naime, ne mogu računati na sredstva koja država za taj rad daje strankama i nezavisnim zastupnicima.

Ako su odlučili napustiti Most, na čijoj su koalicijskoj listi izabrani u Hrvatski sabor, oni nemaju nikakva prava na ta sredstva, njih će dobiti Most, kažu u Hrvatskom saboru. Raspudićevima to, doznaje se, nije bilo nepoznato.

Zastupnici Raspudić znali da ostaju bez proračunskog novca

Zastupnicima Raspudić bilo je poznato da će ostati bez tih sredstava kad su donosili odluku da napuste Most, no, tome unatoč, ostali su pri njoj, kaže njima blizak izvor.

Na opasku da će biti nezavisni zastupnici, u Saboru tumače kako Raspudići, po zakonu koji uređuje financiranje političkih aktivnosti, nisu nezavisni. Taj zakon, naime, kaže da je nezavisan onaj zastupnik koji je izabran s nezavisne liste, a Raspudići to nisu, izabrani su sa liste političke stranke.

Taj zakon kaže i kako pravo na redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna imaju stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile zastupničko mjesto u Saboru i nezavisni zastupnici.

Ta su sredstva poprilična, za ovu je godinu za rad političkih stranka, država u svom proračunu osigurala 9,7 milijuna eura. Svaki zastupnik stranci 'nosi' 62. 441 eura, a svaka zastupnica, kao pripadnica podzastupljenog spola deset posto više, tj. 68.685 eura.

Pročitajte i ovo Rast kredita Sad je pravi trenutak da se riješite minusa na računu, ali i zadužite: Presudno je da jedno imate na umu

Slučaj Raspudićevih nije prvi i nije jedini. Zastupnica Karolina Vidović Krišto na izbore 2020. išla je na listi Domovinskog pokreta Miroslava Škore kojeg je poslije, zajedno sa kolegom Milanom Vrkljanom, napustila i u konačnici osnovala vlastitu stranku, Odlučnost i pravednost (OIP), no sredstva za politički rad išla su DP-u, a njena stranka se financirala od članarina, donacija, zajma. Vrkljan je, također, osnovao svoju stranku, Pravednu Hrvatsku i uglavnom je financirao od donacija.

Poučan je i primjer Socijaldemokrata, stranke koju su, nakon rascjepa u SDP-u, osnovali bivši zastupnici te stranke, a koja, također, nije uspjela povući sredstva za svoje zastupnike iako ih se dio izjašnjavao nezavisnima, ta su sredstva išla SDP-u i on ih je koristio.

Strankama su proračunska sredstva nužna kako bi platile zaposlenike, režije, prostor, reprezentaciju, različite intelektualne usluge itd.

Pročitajte i ovo U Njemačkoj Velika potraga za nestalim autističnim dječakom (6): Arian ne reagira na verbalne pozive, policija morala posegnuti za kreativnim mjerama

Sredstva ne bi dobili ni da osnuju stranku

U Saboru tumače kako zastupnici Raspudić proračunska sredstva za svoj politički rad ne bi mogli povući od Mosta čak i kad bi se odlučili na osnivanje svoje političke stranke, jer bi se radilo o stranci koja nije sudjelovala na izborima.

Ako bi pak, po svaku cijenu, željeli uzeti sredstva Mostu, morali bi prije nego rezultati izbora za Sabor postanu konačni, ući u Hrvatske suvereniste, koji su na izbore išli s Mostom, pa bi ta stranka, umjesto za dvoje, dobivala sredstva za četvero zastupnika.